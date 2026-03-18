Άγιον Όρος: Πτώση μίνι μπας στη θάλασσα

Ο 72χρονος οδηγός εξήλθε μόνος του, καλά στην υγεία του, ο οποίος δήλωσε ότι η πτώση οφειλόταν σε εσφαλμένο χειρισμό
Ανεύρεση σορού άντρα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λιμανιού της Πρέβεζας, Τρίτη 8 Ιουνίου 2021. (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)
Το Λιμενικό Σώμα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / Eurokinissi

Άμεση ήταν η επέμβαση των Λιμενικών Αρχών του Αγίου Όρους όταν ειδοποιήθηκαν για την πτώση μίνι μπας στη θάλασσα.

Το περιστατικό της πτώσης έγινε τις πρωινές ώρες της Τρίτης (17.03.2026) εντός του λιμένα Δάφνης Αγίου Όρους, με έναν επιβαίνοντα.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, όπου διαπιστώθηκε η πτώση του οχήματος στη θάλασσα. Ο 72χρονος οδηγός εξήλθε μόνος του, καλά στην υγεία του, ο οποίος δήλωσε ότι η πτώση οφειλόταν σε εσφαλμένο χειρισμό.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το μίνι μπας ανελκύστηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους.

