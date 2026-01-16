Άγιος Δημήτριος: 2 συλλήψεις για την ανταλλαγή πυροβολισμών έξω από το σουβλατζίδικο – Αναζητείται 39χρονος

Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές την Τρίτη και την Πέμπτη (13 και 15 Ιανουαρίου 2026) για το αιματηρό επεισόδιο που έγινε στην αρχή της εβδομάδας, όταν έπεσαν πυροβολισμοί έξω από σουβλατζίδικο στον Άγιο Δημήτριο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα.

Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ο 70χρονος πατέρας του ιδιοκτήτη του σουβλατζίδικου ο οποίος τραυματίστηκε αλλά και η 42χρονη που φέρεται πως είναι υπεύθυνη για το επεισόδιο. Για την υπόθεση αναζητείται ο 39χρονος ο οποίος ξεκίνησε τους πυροβολισμούς.

Όλα έγιναν το βράδυ της 12ης Ιανουαρίου όταν η 42χρονη εισέβαλε στο κατάστημα και ξεκίνησε να τσακώνεται με τον ιδιοκτήτη του. Αν και έφυγε από το σημείο, λίγη ώρα μετά επέστρεψε με τον 39χρονο λέγοντάς του να πυροβολήσει τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον στον μηρό.

Λίγα λεπτά μετά έφτασε και ο 70χρονος πατέρας του τραυματία κρατώντας όπλο με αποτέλεσμα να γίνει ανταλλαγή πυροβολισμών και να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 39χρονος έφυγε από το σημείο με το αυτοκίνητό του ενώ η 42χρονη εξαφανίστηκε πεζή.

Πατέρας και γιος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο.

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

25.695 ευρώ,

10.500 δολάρια,

αεροβόλο πιστόλι,

φυσίγγιο και βολίδες αεροβόλων,

μαχαίρι,

κροτίδα,

καπνογόνο,

όχημα,

κινητό τηλέφωνο και

10 σπρέι.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και βεγγαλικών ενώ σε βάρος του 30χρονου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναζητείται.