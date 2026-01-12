Άγιος Δημήτριος: Επιτέθηκαν σε ιδιοκτήτη σουβλατζίδικου και στον γιο του

Μία αιματηρή επίθεση «μήνυμα» σημειώθηκε στις 02:40 τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1/2026) σε ψητοπωλείο – σουβλατζίδικο στον Άγιο Δημήτριο, με στόχο τον 70χρονο ιδιοκτήτη και τον 39χρονο γιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα προσέγγισαν το σουβλατζίδικο που βρίσκεται στην οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου 70 στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου με ένα αυτοκίνητο και με πιστόλι πυροβόλησαν εναντίον των δύο ανδρών αλβανικής καταγωγής.

Τα τραύματα τους είναι στα πόδια και βρίσκονται εκτός κινδύνου, ενώ ο 70χρονος και ο 39χρονος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Την προανάκριση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ βρέθηκαν 4 κάλυκες που θα σταλούν για ανάλυση στη ΔΕΕ.

Η επίθεση δεν φαίνεται να πρόκειται για ληστεία αλλά μάλλον έγινε εξαιτίας προσωπικών διαφορών.