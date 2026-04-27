Ελλάδα

Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών φίλων του 20χρονου που σκότωσε τον 27χρονο

Η 20χρονη κοπέλα του καθ’ ομολογίαν δράστη ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς έκλαιγε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για την δολοφονία του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για την δολοφονία του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Για τις 20 Μαΐου διεκόπη η δίκη στο Αυτόφωρο για τους τρεις νεαρούς κατηγορούμενους που ενεπλάκησαν στην υπόθεση άγριας δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Στο δικαστήριο το «παρών» για τη δολοφονία του γιου του στον Άγιο Δημήτριο, έδωσε ο πατέρας του 27χρονου θύματος, ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, ο οποίος και δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η 20χρονη κοπέλα του καθ’ ομολογίαν δράστη ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς έκλαιγε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ στο εδώλιο κάθισαν η άλλη 20χρονη κοπέλα και ο 18χρονος φίλος του δράστη.

Από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων υπεβλήθησαν διαδοχικά αιτήματα αναβολής, με τον πατέρα του θύματος να φωνάζει «υπάρχει ανθρωποκτονία ενός παιδιού».

Αύριο απολογείται ο 20χρονο καθ’ ομολογίαν δράστης.

