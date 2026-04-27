Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών φίλων του 20χρονου που σκότωσε τον 27χρονο

Για τις 20 Μαΐου διεκόπη η δίκη στο Αυτόφωρο για τους τρεις νεαρούς κατηγορούμενους που ενεπλάκησαν στην υπόθεση άγριας δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Στο δικαστήριο το «παρών» για τη δολοφονία του γιου του στον Άγιο Δημήτριο, έδωσε ο πατέρας του 27χρονου θύματος, ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, ο οποίος και δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η 20χρονη κοπέλα του καθ’ ομολογίαν δράστη ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς έκλαιγε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ στο εδώλιο κάθισαν η άλλη 20χρονη κοπέλα και ο 18χρονος φίλος του δράστη.

Τόσο η κοπέλα του καθ'ομολογίαν δράστη, όσο και οι άλλοι δύο νεαροί κατηγορούμενοι ήταν παρόντες στη δικαστική αίθουσα και κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων υπεβλήθησαν διαδοχικά αιτήματα αναβολής, με τον πατέρα του θύματος να φωνάζει «υπάρχει ανθρωποκτονία ενός παιδιού».

Αύριο απολογείται ο 20χρονο καθ’ ομολογίαν δράστης.