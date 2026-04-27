Ραφήνα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 74χρονος άντρας από την παραλία Χρυσής Ακτής

Ένας 74χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, με τους πολίτες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην παραλία της Χρυσής Ακτής στη Ραφήνα να τον βγάζουν στην ακτή.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (27/4/2026) κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Ραφήνας και ανασύρθηκε από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην παραλία.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 74χρονο και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».