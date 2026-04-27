Ένοπλες Δυνάμεις: Πύραυλοι Hawk, Patriot και «Βέλος» στον αντιαεροπορικό θόλο μαζί με τα ισραηλινά συστήματα

Οι Ένοπλες Δυνάμεις εισέρχονται στην τελική φάση υλοποίησης του αντιαεροπορικού και αντιπυραυλικού «θόλου», ενός από τα πλέον φιλόδοξα προγράμματα των τελευταίων δεκαετιών, όμως το ζητούμενο δεν είναι μόνο να αποκτηθούν νέα συστήματα, αλλά και να ενσωματωθούν πλήρως οι υφιστάμενοι πύραυλοι και οι μελλοντικές δυνατότητες σε ένα ενιαίο, δικτυοκεντρικό περιβάλλον μάχης.

Στον σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ για το πως οι Ένοπλες Δυνάμεις θα αξιοποιούν τον αντιαεροπορικό «θόλο», οι πύραυλοι Hawk που δύνανται να εκσυγχρονιστούν, αλλά και το αντιαεροπορικό σύστημα «Βέλος» δεν αντικαθίστανται, αλλά εντάσσονται οργανικά σε ένα νέο πολυεπίπεδο πλέγμα δίπλα στους Patriot.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική θα διαδραματίζουν τα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας και τα σύγχρονα ραντάρ, τα οποία αποτελούν τη βάση της νέας φιλοσοφίας.

Ο «θόλος» ως δικτυοκεντρικό σύστημα με ελληνική υπογραφή

Η καρδιά του νέου συστήματος είναι το Command and Control, το οποίο σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα αναπτυχθεί με ισχυρή ελληνική συμμετοχή. Εκεί θα συγκεντρώνονται δεδομένα από όλα τα μέσα:

Αντιαεροπορικά συστήματα.

Ραντάρ επίγειας επιτήρησης.

Μαχητικά αεροσκάφη.

Ναυτικές μονάδες.

Η φιλοσοφία είναι σαφής και έχει ως αρχή ότι οποιοσδήποτε αισθητήρας μπορεί να τροφοδοτεί με πληροφορίες οποιοδήποτε όπλο. Αυτό επιτρέπει την ταχύτερη δυνατή αντίδραση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων.

Τα ισραηλινά συστήματα: Η νέα επιχειρησιακή ραχοκοκαλιά

Η επιλογή των ισραηλινών συστημάτων δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για δοκιμασμένες λύσεις με υψηλό βαθμό ωριμότητας και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε πραγματικές επιχειρήσεις.

Barak MX: Ο βασικός πυλώνας μέσης και μεγάλης εμβέλειας

Το Barak MX αναμένεται να αποτελέσει τον κορμό της ελληνικής αντιαεροπορικής άμυνας στη μέση και μεγάλη ζώνη.

Διαθέτει:

Πολλαπλούς τύπους πυραύλων διαφορετικής εμβέλειας

Ικανότητα αντιμετώπισης αεροσκαφών, UAV και πυραύλων cruise

Δυνατότητα ταυτόχρονης εμπλοκής πολλαπλών στόχων

Το βασικό του πλεονέκτημα είναι η πλήρης ενσωμάτωση σε δικτυοκεντρικό περιβάλλον, επιτρέποντας την αξιοποίηση δεδομένων από τρίτους αισθητήρες.

Spyder: Ευελιξία και άμεση αντίδραση στην πρώτη γραμμή

Το Spyder καλύπτει τη χαμηλή και μέση ζώνη, προσφέροντας:

Ταχεία ανάπτυξη και κινητικότητα.

Πυραύλους Python-5 και Derby.

Ικανότητα αντιμετώπισης στόχων μικρού ίχνους όπως UAV.

Είναι ιδανικό για προστασία κρίσιμων υποδομών και μονάδων πρώτης γραμμής, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα συστήματα.

David’s Sling: Η αντιπυραυλική ασπίδα νέας γενιάς

Το David’s Sling έρχεται να καλύψει το κενό στις πολύ μεγάλες εμβέλειες με δυνατότητες:

Αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.

Αντιμετώπισης cruise missiles.

Hit-to-kill τεχνολογία υψηλής ακρίβειας.

Η ένταξή του στο ελληνικό δίκτυο ενισχύει σημαντικά την αντιπυραυλική προστασία.

ELM-2084: Το «μάτι» του θόλου

Κρίσιμο ρόλο στην αρχιτεκτονική του «θόλου» παίζει το ισραηλινό ραντάρ ELM-2084.

Πρόκειται για ραντάρ AESA πολλαπλών αποστολών, το οποίο μπορεί:

Να εντοπίζει αεροσκάφη και UAV.

Να παρακολουθεί βαλλιστικές απειλές.

Να λειτουργεί ως ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης.

Να υποστηρίζει αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα.

Η δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών αποστολών το καθιστά βασικό στοιχείο για την ενοποίηση της εικόνας μάχης.

Patriot: Παραμένει η κορυφή της άμυνας

Οι Patriot εξακολουθούν να συμβάλλουν στο ανώτερο επίπεδο προστασίας, ειδικά απέναντι σε βαλλιστικές απειλές όπως φάνηκε και στην εμπλοκή τους στη Σαουδική Αραβία.Στον νέο σχεδιασμό:

Διασυνδέονται πλήρως με τα ισραηλινά ραντάρ.

Λαμβάνουν δεδομένα στόχων από το δίκτυο.

Λειτουργούν ως το τελευταίο «δίχτυ ασφαλείας».

Η εμπειρία των ελληνικών πληρωμάτων αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα για την αξιοποίησή τους.

Hawk: Ο ενδιάμεσος κρίκος που παραμένει ενεργός

Οι Hawk δεν αποσύρονται άμεσα, αλλά εντάσσονται στον «θόλο» ως ενδιάμεσο επίπεδο.

Μέσω του νέου C2:

Λαμβάνουν δεδομένα από σύγχρονους αισθητήρες.

Αυξάνουν την επιχειρησιακή τους αξία.

Συμβάλλουν στη διατήρηση της πολυεπίπεδης άμυνας.

Η παρουσία τους εξασφαλίζει ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή.

«Βέλος»: Σημαντικός κρίκος στη χαμηλή ζώνη

Το αντιαεροπορικό σύστημα «Βέλος» αποκτά νέο ρόλο μέσα στον «θόλο».

Αναλαμβάνει:

Αντιμετώπιση UAV και περιφερόμενων πυρομαχικών – drones «καμικάζι».

Προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων.

Συμπλήρωση των ανώτερων συστημάτων.

Η διασύνδεσή του με το δίκτυο το μετατρέπει από αυτόνομο σύστημα σε ενεργό κόμβο της αεράμυνας.

Πολυεπίπεδη άμυνα: Από το ανώτερο μέχρι το κατώτερο επίπεδο

Η νέα αρχιτεκτονική διαμορφώνεται ως εξής:

Ανώτερη ζώνη : David’s Sling – Patriot.

: David’s Sling – Patriot. Μέση ζώνη : Barak MX – Hawk.

: Barak MX – Hawk. Χαμηλή ζώνη: Spyder – «Βέλος».

Η πολυεπίπεδη αυτή προσέγγιση εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη έναντι κάθε είδους απειλής.

Ο ρόλος του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας

Η ενοποίηση δεν περιορίζεται στα επίγεια μέσα. Οι φρεγάτες και τα μαχητικά εντάσσονται στο ίδιο δίκτυο, προσφέροντας:

Επέκταση της εμβέλειας εντοπισμού.

Επιπλέον δυνατότητες εμπλοκής.

Διαμοιρασμό δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Η εικόνα μάχης γίνεται κοινή για όλους τους κλάδους.

Ελληνική βιομηχανία και στρατηγική αυτονομία

Η ανάπτυξη του Command and Control από ελληνικές εταιρείες αποτελεί στρατηγική επιλογή. Προσφέρει:

Αυτονομία στη διαχείριση

Δυνατότητα συνεχούς αναβάθμισης

Συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας

Η Ελλάδα δεν περιορίζεται πλέον στον ρόλο του χρήστη, αλλά συμμετέχει ενεργά στην αρχιτεκτονική του συστήματος.

Η ενσωμάτωση Patriot, Hawk και «Βέλος» στον αντιαεροπορικό θόλο, σε συνδυασμό με τα ισραηλινά συστήματα Barak MX, Spyder, David’s Sling και τα ραντάρ ELM-2084, δημιουργεί ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα συστήματα αεράμυνας στην Ευρώπη.

Το μεγάλο στοίχημα για το ΓΕΕΘΑ είναι η πλήρης διασύνδεση όλων των μέσων και η επιχειρησιακή αξιοποίησή τους ως ένα ενιαίο σύνολο. Η μετάβαση από την εποχή των μεμονωμένων συστημάτων στην εποχή του δικτυοκεντρικού πολέμου θα αποτελεί πλέον πραγματικότητα.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς