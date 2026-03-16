Άγιος Δημήτριος: Μυστήριο με τα 300.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι συλληφθέντα για οπαδικό επεισόδιο

Το μυστήριο με τις 302.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι συλληφθέντα οπαδού μεγάλης ομάδας προσπαθούν να λύσουν οι αναλυτές της Ασφάλειας. Το γεγονός ότι τα χρήματα ήταν σε χαρτονομίσματα των 200 ευρώ το καθένα και δεν κυκλοφορούν ευρέως πυκνώνει το μυστήριο και έτσι, η Αστυνομία ξεκίνησε μια νέα έρευνα για το τι κρύβεται πίσω από την περίεργη υπόθεση με τη σύλληψη οπαδών δύο ομάδων της Αθήνας που συνεπλάκησαν στις 17 Δεκεμβρίου στον Άγιο Δημήτριο με άγριο ξύλο και μαχαιρώματα.

Όταν οι αστυνομικοί εξιχνίασαν την υπόθεση με τη συμπλοκή οπαδών στον Άγιο Δημήτριο και πέρασαν χειροπέδες σε έξι άτομα, έκαναν έρευνες στα σπίτια τους. Στην αναζήτηση επιπλέον στοιχείων, στο σπίτι ενός εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκε στο υπνοδωμάτιο του πατέρα του, το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Οι ίδιοι δήλωσαν έμποροι κηπευτικών και είπαν ότι τα χρήματα προέρχονται από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Όμως, το ποσό αυτό δεν δικαιολογείται από τον κύκλο εργασιών, ενώ όπως λένε οι αστυνομικοί τα 200ευρα χρησιμοποιούνται κυρίως για δοσοληψίες έκνομων πράξεων. Έτσι, ξεκίνησε ένας νέος γύρος ερευνών για να διαπιστωθεί το «πόθεν έσχες» των δύο συλληφθέντων και αν πατέρας και γιος εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες.

Το χρονικό

Στις 17 Δεκεμβρίου, ο 15χρονος από τη Συρία μαζί με άλλους δέκα οπαδούς ομάδας, αφού στάθμευσαν τα τέσσερα αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες, επί της οδού Παντελίδου, κινήθηκαν πεζή προς την οδό Σουλίου και ορισμένοι εξ αυτών άρχισαν να προβαίνουν σε γκράφιτι σε τοίχο, με τη χρήση σπρέι, με τους υπόλοιπους να αναμένουν σε ετοιμότητα, επιτηρώντας τον χώρο δεξιά και αριστερά ως τσιλιαδόροι.

Λίγα λεπτά αργότερα, δέκα οπαδοί της αντίπαλης ομάδας, ανάμεσα στους οποίους ήταν και 4 συλληφθέντες επιβαίνοντας σε τρία αυτοκίνητα, σταμάτησαν επί της Σουλίου και, αφού αποβιβάστηκαν από αυτά, κινήθηκαν άμεσα και απειλητικά προς το μέρος των οπαδών που έκαναν τα γκράφιτι, εξαπολύοντας επιθέσεις με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου και άλλων αντικειμένων. Η επίθεση διήρκησε λίγα λεπτά, ώσπου τα άτομα και των δύο ομάδων επιβιβάστηκαν στα οχήματά τους και διέφυγαν οριστικά από το σημείο.

Αποτέλεσμα της επίθεσης των οπαδών ήταν ο τραυματισμός του 15χρονου από τη Συρία, ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει δέχθηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί του χέρι στο ύψος του αγκώνα.

Μετά τον τραυματισμό του και προκειμένου να αποφύγει την ταυτοποίησή του από τις Αστυνομικές Αρχές, μετέβη σε ιδιωτικό πολυϊατρείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με την περιποίηση και συρραφή του τραύματος.

Η εξιχνίαση

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού εξακριβώθηκε ότι ο 15χρονος, κατά την άφιξη των οπαδών της αντίπαλης ομάδας στο σημείο, κινήθηκε εναντίον τους με σκοπό να τους επιτεθεί.

Ένας 35χρονος παρέλαβε τον τραυματία και κατά την αρχική εξέτασή του, αποσιώπησε κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλοκή και συγκεκριμένα ότι μετέφερε έναν εκ των δραστών, καθώς και άλλα στοιχεία που θα συνέφεραν στην έρευνα, στοιχειοθετώντας το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Κατόπιν αξιοποίησης – ανάλυσης του συνολικού υλικού της δικογραφίας και της ενδελεχούς παρακολούθησης – μελέτης του συγκεντρωθέντος βιντεοληπτικού υλικού, η αστυνομία προέβη στην ταυτοποίηση τεσσάρων δραστών – οπαδών της μιας ομάδας, και επιπλέον εξακριβώθηκαν τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την προσέγγιση και διαφυγή προς και από το σημείο της επίθεσης. Δύο εκ των ανωτέρω αυτοκινήτων ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν.

Πρωινές ώρες της 14-03-2026, παρουσία δικαστικού λειτουργού, διενεργήθηκαν έρευνες στις κατοικίες των 4 δραστών, όπου ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν ενδεικτικά:

Στην οικία 2 δραστών βρέθηκαν: σιδηρογροθιά, δεκαέξι σπρέι, δύο κινητά τηλέφωνα, ρουχισμό που έφεραν κατά την ημέρα της επίθεσης και ρουχισμό με διακριτικά της ομάδας, μία μάσκα κίτρινου χρώματος, πλήθος αυτοκόλλητων της ομάδας και μία κουκούλα τύπου full-face.

Στην οικία του τετάρτου βρέθηκαν: δύο (full-face), πλήθος αυτοκόλλητων των οργανωμένων οπαδών, ένα κινητό τηλέφωνο, ρουχισμός που έφερε κατά την ημέρα της επίθεσης, ρουχισμό με διακριτικά της ομάδας, δύο τρίφτες με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας πιθανόν κάνναβης και τέσσερα σπρέι.

Στην οικία του τρίτου, ο οποίος διαμένει μαζί με τον πατέρα του βρέθηκαν: ένα κινητό τηλέφωνο, δύο αυτοκόλλητα της ομάδας της Α.Ε.Κ., ένα πανό οπαδικού περιεχομένου, δύο γεμιστήρες περιέχουσες, η μία δεκαεννιά φυσίγγια και η έτερη δεκαεπτά φυσίγγια, ένα πλαστικό κουτάκι περιέχον: εντός έξι φυσίγγια αδράνειας, ένα φυσίγγιο αδράνειας και δύο αβολίδωτα φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 302.190 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε, το κατασχεθέν χρηματικό ποσό, καθώς και όσα άπτονται στο νόμο «Περί Όπλων», ανήκουν στον 53χρονο πατέρα του οπαδού και, ως εκ τούτου, συνελήφθη.

Όλοι οι συλληφθέντες κατά την απολογία τους αποδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στις προαναφερόμενες αξιόποινες πράξεις.