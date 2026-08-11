Άγιος Δημήτριος: Νεκρός από το μεσημέρι της Δευτέρας ο αστυνομικός που βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του – Το αλκοόλ και η πνευμονική εμβολή

Πυκνώνει το μυστήριο θανάτου του 34χρονου αστυνομικού, που βρέθηκε τη Δευτέρα (10.08.2026), λίγο πριν τα μεσάνυχτα νεκρός στον Άγιο Δημήτριο μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο ασφαλείας. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δημιουργούν ένα θολό τοπίο γύρω από τις συνθήκες θανάτου και οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών, ερευνούν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα του ιατροδικαστή, η αιτία θανάτου του αστυνομικού πιθανότητα είναι το πνευμονικό οίδημα.

Ο ιατροδικαστής, τις επόμενες ώρες θα ολοκληρώσει την εξέταση της σορού του ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα δείξουν αν ο αστυνομικός είχε κάνει χρήση ουσιών. Το αυτοκίνητό του που εντοπίστηκε από το σήμα του κινητού του στον Άγιο Δημήτριο, ήταν κλειδωμένο από μέσα. Στα πόδια του υπήρχε ένα μπουκάλι τζιν ενώ φορούσε και μία βερμούδα η οποία ήταν κατεβασμένη.

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Η σορός του αστυνομικού βρέθηκε στην οδό Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο. Στο σημείο βρέθηκαν από νωρίς ιατροδικαστής, στελέχη της Ασφάλειας, αλλά και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να εξετάσουν όλα τα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες θανάτου του.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το μακάβριο σκηνικό, έχει ως εξής:

– Ο 34χρονος, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού, ενός υπηρεσιακού οχήματος το οποίο, ήταν χρεωμένο στο όνομα του. Και αυτό γιατί υπηρετούσε στην ομάδα Ασφαλείας, της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών.

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– Το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο, στα πόδια του ήταν πεταμένο ένα μπουκάλι τζιν και φορούσε βερμούδα η οποία ήταν κατεβασμένη.

– Υπήρχαν κάποια σημάδια στο πρόσωπο και στον λαιμό του. Ο ιατροδικαστής, ωστόσο κάνει λόγο για υποξία και πνευμονική εμβολή προσδιορίζοντας τον θάνατο του 10-12 ώρες πριν, δηλαδή χθες το μεσημέρι. Όπως είπε βέβαια, χρειάζεται περεταίρω εξέταση στο νεκροτομείο για να διευκρινιστούν τα αίτια του πνευμονικού οιδήματος και τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είχε κάνει χρήση ουσιών, κάτι που σε πρώτη φάση δεν φαίνεται πως έχει γίνει καθώς στο όχημα δεν βρέθηκε κάτι που να οδηγεί σε αυτή την κατεύθυνση.

– Το κινητό του, ήταν συνεχώς ανοικτό, εξέπεμπε από συγκεκριμένη κεραία της περιοχής και έτσι οι συνάδελφοι του κατάφεραν να εντοπίσουν το στίγμα του. Ίσως οι αστυνομικοί στις κλήσεις και τα μηνύματα του κινητού, δουν τις επαφές και τα πρόσωπα με τα οποία ήρθε σε επαφή και να οδηγηθούν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

– Ο 34χρονος, είχε σχέση με μια 38χρονη αστυνομικό, ζούσαν στον Νέο Κόσμο και η γυναίκα αυτή, είναι εκείνη που τον είδε για τελευταία φορα ζωντανό και δήλωσε την εξαφάνιση του στο Α.Τ Ακροπόλεως.