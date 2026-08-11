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Άγιος Δημήτριος: Μυστήριο με τον αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του – Απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική

Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για τον θάνατο του αστυνομικού δεν παραπέμπει, μέχρι στιγμής, σε εγκληματική ενέργεια
Το αυτοκίνητο του 31χρονου αστυνομικού
Το αυτοκίνητο του 34χρονου αστυνομικού
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Για περισσότερες από τέσσερις ώρες ερευνούσαν οι αστυνομικοί το σημείο στον Άγιο Δημήτριο, όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 34χρονος αστυνομικός, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να αφήνει πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Οι έρευνες στην οδό Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα. Στο σημείο βρέθηκαν από νωρίς ιατροδικαστής, στελέχη της Ασφάλειας, αλλά και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να εξετάσουν όλα τα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες θανάτου του.

Ο αστυνομικός βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα, το οποίο ήταν κλειδωμένο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε σημάδια στον λαιμό και στο πρόσωπο, ενώ αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την ιατροδικαστική εξέταση τι προκάλεσε τον θάνατό του. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για τον θάνατο του αστυνομικού δεν παραπέμπει, μέχρι στιγμής, σε εγκληματική ενέργεια.

Το γεγονός ότι το κινητό του τηλέφωνο παρέμενε ανοιχτό, ενώ ο ίδιος δεν είχε εμφανιστεί στην υπηρεσία του, είναι ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές.

Ο 34χρονος, που υπηρετούσε στη ΓΑΔΑ, είχε φύγει περίπου στις 23:00 το βράδυ της Κυριακής από το σπίτι του στον Νέο Κόσμο. Η σύντροφός του, η οποία τον αναζητούσε από τότε, δήλωσε την εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως το βράδυ της Δευτέρας.

Λίγες ώρες αργότερα, συνάδελφοί του τον εντόπισαν νεκρό μέσα στο υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα ευρήματα από το σημείο, προκειμένου να απαντηθεί το βασικό ερώτημα: τι συνέβη από τη στιγμή που ο αστυνομικός έφυγε από το σπίτι του μέχρι τον εντοπισμό του νεκρού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφός του είχε αναφέρει πως την ημέρα που εξαφανίστηκε δεν είχε συμβεί κάτι αξιοσημείωτο, στοιχείο που προστίθεται στα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί.

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