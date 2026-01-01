Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντο με άντρα που παρίστανε τον αστυνομικό – Άρπαξε χρήματα από 33χρονο σε στάση λεωφορείου

Απίστευτη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης (30.12.2025) στον Άγιο Δημήτριο, όταν ένας άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό για να αφαιρέσει χρήματα από ανυποψίαστο πολίτη.

Ο δράστης της ληστείας, σύμφωνα με τις Αρχές, παρίστανε τον αστυνομικό, έκανε έλεγχο σε έναν 33χρονο και τελικά του πήρε το πορτοφόλι, όσο ο άνδρας βρισκόταν σε στάση λεωφορείου στον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος αντέδρασε με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια.

Το Mega έφερε στο φως βίντεο-ντοκουμέντο από το περιστατικό. Όλα εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ, όταν ο δράστης, οδηγώντας επιβατικό όχημα, πλησίασε έναν 33χρονο που βρισκόταν σε στάση λεωφορείου στην περιοχή.

Παριστάνοντας τον ένστολο, του ζήτησε επιτακτικά να σηκώσει τα χέρια, προκαλώντας του φόβο και αιφνιδιασμό. Εκμεταλλευόμενος τη στιγμή, άρπαξε από την τσάντα του θύματος το πορτοφόλι, το οποίο περιείχε 200 ευρώ.

Όταν ο 33χρονος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, επιχείρησε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση μεταξύ τους.

Παρά τη συμπλοκή, ο δράστης διέφυγε με το αυτοκίνητό του, ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του.