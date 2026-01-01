Συμβαίνει τώρα:
Τροχαίο με δυο τραυματίες στην Εθνική Οδό στο ύψος της Βαρυμπόμπης στο ρεύμα προς Λαμία
Ελλάδα

Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντο με άντρα που παρίστανε τον αστυνομικό – Άρπαξε χρήματα από 33χρονο σε στάση λεωφορείου

Παριστάνοντας τον ένστολο, ο άνδρας ζήτησε επιτακτικά από τον 33χρονο να σηκώσει τα χέρια, και στη συνέχεια άρπαξε από την τσάντα του θύματος το πορτοφόλι, το οποίο περιείχε 200 ευρώ
Άγιος Δημήτριος

Απίστευτη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης (30.12.2025) στον Άγιο Δημήτριο, όταν ένας άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό για να αφαιρέσει χρήματα από ανυποψίαστο πολίτη.

Ο δράστης της ληστείας, σύμφωνα με τις Αρχές, παρίστανε τον αστυνομικό, έκανε έλεγχο σε έναν 33χρονο και τελικά του πήρε το πορτοφόλι, όσο ο άνδρας βρισκόταν σε στάση λεωφορείου στον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος αντέδρασε με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια.

Το Mega έφερε στο φως βίντεο-ντοκουμέντο από το περιστατικό. Όλα εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ, όταν ο δράστης, οδηγώντας επιβατικό όχημα, πλησίασε έναν 33χρονο που βρισκόταν σε στάση λεωφορείου στην περιοχή.

Παριστάνοντας τον ένστολο, του ζήτησε επιτακτικά να σηκώσει τα χέρια, προκαλώντας του φόβο και αιφνιδιασμό. Εκμεταλλευόμενος τη στιγμή, άρπαξε από την τσάντα του θύματος το πορτοφόλι, το οποίο περιείχε 200 ευρώ.

Όταν ο 33χρονος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, επιχείρησε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση μεταξύ τους.

Παρά τη συμπλοκή, ο δράστης διέφυγε με το αυτοκίνητό του, ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
301
239
174
156
149
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo