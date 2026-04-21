Ελλάδα

Κρήτη: Γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη στο Ηράκλειο

Η γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη σε ένα πρόχειρο παράπηγμα κοντά στην περιοχή Δύο Αοράκια
Ασθενοφόρο
Μια γυναίκα περίπου 50 ετών εντοπίστηκε νεκρή στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο. Η είδηση έχει προκαλέσει αναστάτωση, ενώ οι αρχές προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη.

Η γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη σε ένα πρόχειρο παράπηγμα κοντά στην περιοχή Δύο Αοράκια, στο Ηράκλειο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η νεκρή είναι Ελληνίδα, η οποία όμως δεν κατάγεται από την Κρήτη.

Στο σημείο επικράτησε έντονη κινητοποίηση, με τις αρχές να φτάνουν άμεσα για να εξετάσουν τον χώρο και να συλλέξουν στοιχεία. Οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν ιδιαίτερα σκληρές, με την υπόθεση να προκαλεί πολλά ερωτήματα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και διασωστών η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει.

Αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος έχουν αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να πέσει φως στην υπόθεση.

Ολομέλεια προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Σε ανακοίνωσή της η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αναφέρει ότι «η Ευρωπαϊκή...
