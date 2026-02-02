Άγιος Νικόλαος: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους – Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από την αστυνομία

Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή τη φορά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όταν 2 αγόρια έκαναν επίθεση σε συνομήλικό τους, προκαλώντας του πολλά χτυπήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ανήλικοι αφού λογομάχησαν με τον επίσης ανήλικο, του επίτέθηκαν και του προκάλεσαν τραυματισμούς στα χέρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δύο ανήλικα συνελήφθησαν από την αστυνομία του Αγίου Νικολάου για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος άλλου ανηλίκου.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, εκτός από την άμεση σύλληψη των ανήλικων δραστών, συνελήφθησαν και οι γονείς τους (ένας 54χρονος αλλοδαπός και ένας 57χρονος ημεδαπός) για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.