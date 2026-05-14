Oι 624 παραλίες της Ελλάδας με Γαλάζια Σημαία για το 2026 – Δείτε τις 17 καλύτερες ακτές της Αττικής

Με 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη που κέρδισαν το διεθνές βραβείο ποιότητας Γαλάζια Σημαία 2026, η Ελλάδα βρέθηκε στην δεύτερη θέση.

Η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες με 624 βραβευμένες ακτές, ενώ έχει διατηρήσει σταθερά ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο με Γαλάζια Σημαία, τα οποία ξεπερνούν και πάλι τα 600.

Η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές αναδείχθηκε πρώτος νομός στην Χώρα, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές.

Η Διεθνής Επιτροπή συνολικάβράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Οι ακτές της Ελλάδας με Γαλάζιες Σημαίες

Π.Ε. ΕΒΡΟY

Δήμος Αλεξανδρούπολης:

Δελφίνι

Δημοτική Πλαζ Αλεξανδρούπολης

Κυανή Ακτή

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

Δήμος Μαρωνείας-Σαπών:

Κρυονέρι

Δήμος Κομοτηνής

Αρωγή

Μέση

Φανάρι/Ιουλία

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Δήμος Αβδήρων:

Άβδηρα/Πόρτο Μόλο

Λεύκιππος

Μάνδρα

Μυρωδάτο

Δήμος Τοπείρου

Μάγγανα

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Δήμος Νέστου:

Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Paralia Beach

Δήμος Καβάλας:

Μπάτης

Περιγιάλι

Τόσκα/Tosca Beach

Δήμος Παγγαίου:

Αμμόλοφοι

Νέα Ηρακλείτσα

Νέα Πέραμος

Οφρύνιο/Τούζλα

Σαρακήνα

Π.Ε. ΘΑΣΟΥ

Δήμος Θάσου:

Θάσος Πόλη/Λιμανάκι

Μακρύαμμος

Πευκάρι 2/Alexandra Beach

Πρίνος Δασύλιο 2/Ilio Mare Beach

Χρυσή Αμμουδιά/Golden Beach Camping

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δήμος Βόλβης:

Ασπροβάλτα

Νέα Βρασνά

Παραλία Βρασνών

Πόρτο Φίνο

Σερραϊκή Ακτή

Σταυρός Ανατολική

Σταυρός Δυτική

Σταυρός Κεντρική

Δήμος Θερμαϊκού:

Αγ. Τριάδα / ΠΙΚΠΑ

Μηχανιώνα-Τουρμπαλί

Νέοι Επιβάτες

Περαία-Κοχύλι

Περαία-Πλατεία Μνήμης

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δήμος Αριστοτέλη:

Mount Athos Ιερισσού

Αγ. Παύλος/Alexandros Palace Hotel

Αλυκές

Ιερισσός/Δημοτική 1

Ιερισσός/Δημοτική 2

Ιερισσός/Δημοτική 3

Κάμπος

Καμπούδι 1/Ακτή Ουρανούπολη

Καμπούδι 2/Θεοξένια

Καμπούδι 3/Άκραθως

Κομίτσα

Νέα Ρόδα 2

Ολυμπιάδα

Ουρανούπολη 2/Eagles Palace

Ουρανούπολη 3/Aristoteles

Δήμος Σιθωνίας:

Αρμενιστής

Ελαιών

Ελιά 2/Anthemus

Ελιά/Acrotel

Καλογριάς

Λαγομάνδρα/Lagomandra Beach Hotel

Λιβροχιό 1

Μακριά Λαγκάδα/Porfi Beach

Μαρμαράς

Νικήτη 2

Παράδεισος

Πλατανίτσι

Πόρτο Καρράς 1/Κόχη

Πόρτο Καρράς 2/Σιθωνία Μελίτων

Σαλονικιού

Σάρτι 1

Στυλαδαριό/Poseidon Hotel Sea Resort

Συκιά

Τορώνη

Δήμος Πολυγύρου:

Γερακινή

Γερακινή/Ikos Olivia

Καλύβες

Μεταμόρφωση

Σαργκάνι/Blue Dolphin

Ψακούδια Ανατολικά

Ψακούδια Δυτικά

Δήμος Κασσάνδρας:

Sani Dunes

Άθυτος/Afitis Hotel

Άθυτος/Βάρκες

Ελάνη

Καλλιθέα-Δημοτικό Αναψυκτήριο

Καλλιθέα/Άμμων Ζευς

Κάνιστρο/Miraggio

Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης

Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης Κρυοπηγή 2/Alexander Τhe Great Beach Hotel

Κρυοπηγή 4/Kassandra Palace

Κρυοπηγή Δημοτικό Αναψυκτήριο

Λουτρά Αγίας Παρασκευής

Μένδη Καλάνδρα

Μόλα Καλύβα

Παλιούρι Κάνιστρο

Πευκοχώρι Yalla-Flegra

Πευκοχώρι Yalla-Flegra Πευκοχώρι-Fyki Beach

Πολύχρονο 3

Πολύχρονο-Cocones Beach

Πολύχρονο/Azur Hotel

Ποσείδι /Possidi Holidays Resort

Ποσείδι Pohonda

Ποσείδι Κέντρο

Ποσείδι-Αιγαιοπελαγήτικα

Ποσείδι/Cocus

Σάνη 2/Sani Beach

Σάνη 3/Sani Club

Σάνη 3/Sani Club Σάνη Αστερίας

Σίβηρη Κέντρο

Φούρκα

Χανιώτη 1

Χανιώτη 3/Domes Noruz Kassandra

Δήμος Νέας Προποντίδας:

Βεργιά

Γεωπονικά-Μυκονιάτικα

Διονυσίου

Ελαιώνας/Ikos Oceania

Μουριές

Νέα Ηράκλεια

Νέα Ηράκλεια-Σαχάρα

Νέα Καλλικράτεια

Νέα Μουδανιά

Νέα Πλάγια

Νέα Πλάγια Νέα Ποτίδαια Προποντίδας

Νέα Ποτίδαια/Portes Beach

Νέα Ποτίδαια-Ανατολικά Διώρυγας Τορωναίου

Πορταριά

Πόρτες/Portes Lithos

Ρόα/Pomegranate Wellness Spa & Potidea Palace

Σωζόπολη Κέντρο

Σωζόπολη/Ναυτίλος

Τρίγλια

Φλογητά

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Δήμος Κατερίνης:

Καλλιθέα

Καλλιθέα/Mediterranean Village

Κορινός

Ολυμπιακή Ακτή

Παραλία

Περίσταση

Δήμος Δίου-Ολύμπου:

Βαρικό

Λεπτοκαρυά

Λεπτοκαρυά 2

Λιτόχωρο

Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα

Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα 2

Νέοι Πόροι

Πλάκα

Πλαταμώνας

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Δήμος Τεμπών:

Νέα Μεσάγγαλα 1- Θέση Καράβια

Νέα Μεσάγγαλα 2- Θέση Μανίκας

Νέα Μεσάγγαλα 3- Θέση Αμμόλοφοι

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δήμος Βόλου:

Αγριά/Valis Resort

Αλυκές

Αμαρυλλίδος

Αμφανών

Άναυρος

Θωμάς Σουτραλί Αγριάς

Καρνάγιο

Κριθαριά

Νέα Αγχίαλος

Πλάκες

Πλατανίδια

Χρυσή Ακτή Παναγιάς

Δήμος Αλμυρού

Αλμυρός

Αμαλιάπολη

Αχίλλειο

Λεύκη Πτελεού

Λουτρό Πτελεού

Νηες Σούρπης

Δήμος Νότιου Πηλίου:

Αμποβός

Καλά Νερά

Καλλιφτέρη

Κορώπη / Μπούφα

Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Δήμος Σκιάθου:

Αγ. Ελένη

Αγ. Παρασκευή-Πλατανιάς

Αμπελάκια/Elivi

Ασέληνος

Αχλαδιές

Βασιλιάς

Βρομόλιμνος

Γούρνες Ελιά

Καναπίτσα

Κουκουναριές

Μάραθα/Skiathos Palace Hotel

Μεγάλη Αμμος

Μεγάλη Μπανάνα/Elivi

Μικρή Μπανάνα/Elivi

Τζανεριά

Τρούλος

Δήμος Σκοπέλου:

Αντρίνα/Adrina Beach

Αντρίνα/Adrina Resort

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δήμος Στυλίδας:

Γλύφα

Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου:

Καμένα Βούρλα/Mitsis Galini

Δήμος Λοκρών:

Βλυχάδα

Λιβανάτες 1/Κυανή

Λιβανάτες 2/Σχοινιάς

Λιβριχιό

Σκάλα Αταλάντης

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Δήμος Δωρίδος:

Αγ. Νικόλαος

Βάθη

Γλυφάδα

Ερατεινή

Μαραθιάς

Μοναστηράκι

Σεργούλα

Σκάλωμα

Χιλιαδού

Δήμος Δελφών:

Άγιοι Πάντες

Βραχάκια

Καλαφάτης

Μαϊάμι

Τροκαντερό-Αγκάλη

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας:

Αγ. Ισίδωρος

Δήμος Τανάγρας:

Πλάκα Δηλεσίου

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Δήμος Χαλκιδέων:

Αλυκές Δροσιάς

Αστέρια Χαλκίδας

Λευκαντί

Δήμος Καρύστου:

Venus

Κοκκίνι

Κρεμάλα

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δήμος Μαραθώνος:

Μπρεξίζα

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος:

Διασταύρωση

Λίμνη

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας:

Αυλάκι

Δήμος Λαυρεωτικής:

Σούνιο/Grecotel Cape Sounio

Δήμος Σαρωνικού:

Λαγονήσι 1-Grand Beach/ Grand Resort Lagonissi

Λαγονήσι 2-Mediterraneo/Grand Resort Lagonissi

Λαγονήσι 3-Κοχύλια/ Grand Resort Lagonissi

Μαύρο Λιθάρι/EverEden Beach

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης:

Αστέρας Βουλιαγμένης/Astir Beach Vouliagmenis

Βούλα Α

Βουλιαγμένη

Δήμος Γλυφάδας:

Γλυφάδα

Γλυφάδα Α

Γλυφάδα Β

Δήμος Μεγαρέων:

Κινέττα/Kinetta Beach Resort & Spa

Δήμος Αίγινας:

Αγ. Μαρίνα

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων:

Λουτράκι-Μπούτσι/Poseidon Resort

Λουτράκι 1

Λουτράκι 2

Πευκάκια-Άγιοι Θεόδωροι

Δήμος Κορινθίων:

Αλμυρή

Ιερατική

Καλάμια

Κόρφος

Λέχαιο

Ποσειδωνία

Δήμος Βέλου-Βόχας:

Βραχάτι

Κοκκώνι

Δήμος Σικυωνίων:

Πευκιάς

Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Δερβένι

Ξυλόκαστρο-Πευκιάς

Συκιά

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δήμος Ναυπλιέων:

Κονδύλι

Πλάκα

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας:

Άγιος Ανδρέας

Ατσίγγανος

Καλλιστώ

Ξηροπήγαδο

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δήμος Μονεμβασιάς:

Αρχάγγελος

Μεγάλη Άμμος

Μονεμβασιά

Νεάπολη

Πλύτρα-Παχιάμμος

Πορί

Τηγάνια

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δήμος Καλαμάτας:

Ανατολική Καλαμάτα 1/Ανάσταση

Ανατολική Καλαμάτα 2-Τέρμα Ναυαρίνου

Βέργα- Αλμυρός

Δυτική Καλάματα-Παραλία Κορδία

Μικρή Μαντίνεια

Δήμος Μεσσήνης

Μπούκα

Δήμος Πύλου-Νέστορος

Γιάλοβα/Mandarin Oriental-Costa Navarino

Γιάλοβα/W-Costa Navarino

Δήμος Τριφυλίας:

Dunes Beach-Costa Navarino

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Δήμος Ζαχάρως:

Καϊάφας – Ζαχάρω 1

Καϊάφας – Ζαχάρω 2

Καϊάφας – Ζαχάρω 3

Δήμος Πύργου:

Σκαφιδιά/Aldemar

Δήμος Ήλιδας:

Κουρούτα

Δήμος Πηνειού:

Αρκούδι

Βαρθολομιό

Γλύφα

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης:

Κάστρο Κυλλήνης/Olympia Golden Beach Resort

Κάστρο-Χρυσή Ακτή 2/Robinson Kyllini Βeach

Λουτρά Κυλλήνης 1/Grecotel Olympia Oasis

Λουτρά Κυλλήνης 2/Grecotel La Riviera

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Δήμος Δυτικής Αχαΐας:

Καλογριά/Kalogria Beach

Λακκόπετρα/Lakopetra Beach

Δήμος Αιγιαλείας:

Αλυκή

Ελαιώνας

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δήμος Ναυπακτίας:

Κάτω Βασιλική

Κρυονέρι

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δήμος Πρέβεζας:

Κανάλι

Κυανή

Μέγα Άμμος

Μονολίθι

Πλατάνια

Δήμος Πάργας:

Αμμουδιά

Βάλτος/Parga Beach Resort

Λούτσα

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας:

Αλμυρός/Grecotel Costa Botanica

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων:

Αγ. Γόρδιος/La Grotta Verde

Αγία Αικατερίνη

Αίολος/Aeolos Beach Resort

Αλυκές Ποταμού/Kerkyra Blue Hotel n’ Spa by Louis Hotels

Γλυφάδα/Domes of Corfu

Δασιά/Ikos

Δασιά/Ikos Odisia

Δαφνίλα/Eva

Δαφνίλα/Grecotel Daphnila Bay Dassia

Κανόνι

Κομμένο/Corfu Imperial

Κοντόκαλι/Kontokali Bay Resort

Μπενίτσες

Δήμος Νότιας Κέρκυρας:

Άγιος Ιωάννης Περιστερών/Marbella Corfu

Ίσσος/Sandy Beach Resort

Μωραΐτικα/Delfinia Hotels

Μωραΐτικα/Domes Miramare Corfu

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δήμος Λευκάδας:

Αη Γιάννης

Λευκάδα-Γύρα

Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ

Δήμος Ιθάκης:

Πόλη-Τα Δεξιά

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Δήμος Αργοστολίου:

Άβυθος

Αϊ Χέλης

Άμμες

Αράγια Πόρου

Λουρδάς

Μακρύς Γιαλός

Μεγάλη Άμμος

Μπούκα Γραδάκια

Πλατύς Γιαλός

Σκάλα 1

Σκάλα 2

Δήμος Σάμης:

Αντίσαμος

Μύρτος

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δήμος Ζακύνθου:

Αλυκανάς 1

Αλυκές 1

Άμπουλα Τραγάκι

Γάιδαρος

Γέρακας

Καλαμάκι 2

Κατραγάκι/Eleon Grand Resort

Λίμνη Κεριού

Μπανάνα Βασιλικού

Μπούκα

Τσιλιβί

Ψαρού

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Δήμος Καντάνου-Σελίνου:

Γραμμένο

Παχειά Άμμος

Σούγια

Χαλίκια

Δήμος Κισσάμου:

Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα

Δήμος Πλατανιά:

Κολυμβάρι/Euphoria Resort

Πλατανιάς Λιμανάκι/Porto Platanias Beach

Πλατανιάς/Minoa Palace Resort

Πλατανιάς/Γερανιώτης

Ραπανιανά/Cavo Spada

Δήμος Χανίων:

Αγ. Απόστολοι 1

Αγ. Απόστολοι 2

Αγ. Μαρίνα/Santa Marina

Αγ. Μαρίνα/The noverian Antama organic beach resort

Αγ. Ονούφριος

Αγία Μαρίνα/Almira Beach

Βλητές

Καλαθάς

Καλαμάκι

Κλαδισός/Domes Zeen Chania

Μαράθι

Νέα Χώρα

Σταλός

Σταυρός

Χρυσή Ακτή

Δήμος Αποκορώνου:

Αλμυρίδα

Γεωργιούπολη/Corissia Hotels

Γεωργιούπολη/Corissia Princess

Καβρός/Anemos Luxury Grand Resort

Καβρός/Delfina Tropic Beach

Καβρός/Eliros Mare

Καβρός/Georgioupolis Resort

Καβρός/La Mer Resort

Καβρός/Mythos Palace

Καβρός/Vantaris Palace

Καβρός/Ventale Islande Breeze Resort

Καλύβες Ξυδά

Κυανή

Μαϊστράλι

Περαστικός/Mare Monte

Περαστικός/Pilot Beach

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δήμος Ρεθύμνης:

Αδελιανός Κάμπος A/Aquila Rithymna Beach

Αδελιανός Κάμπος/Caramel Boutique

Αδελιανός Κάμπος/Uzenie All Suites Boutique Resort

Πηγιανός Κάμπος/Amira Luxury Resort

Πηγιανός Κάμπος/Grecotel LUXME White

Πλατανιάς Β/Minos Mare Resort

Ρέθυμνο 1-Aquila Porto Rethymno

Ρέθυμνο 1/Ilios beach

Ρέθυμνο 1/Kriti beach

Ρέθυμνο 2/Pearl Βeach

Ρέθυμνο 4-Μυσσίρια/Creta Palace

Ρέθυμνο/Ικόνες

Σκαλέτα/Creta Star

Σκαλέτα/Rethymno Mare

Δήμος Μυλοποτάμου:

Λιανός Κάβος Λαυρίς/Iberostar Creta Panorama

Λιανός Κάβος/Creta Marine

Μπαλί Λιβάδι/Mitsis Bali Paradise

Πάνορμο Λίμνη/Grecotel Club Marine Palace

Δήμος Αγίου Βασιλείου:

Αγ. Γαλήνη/Ύστερο Βαρκοτόπι

Αγ. Παύλος

Πλακιάς

Πλακιάς/Alegria Beach Resort

Ροδάκινο

Σούδα

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δήμος Μαλεβιζίου:

Αμμουδάρα 1/Agapi Beach

Αμμουδάρα 4/Candia Maris

Αμμουδάρα/Atlantica Akti Zeus

Αμμουδάρα/Dessole Dolphin Bay

Αμμουδάρα/Enorme Teatro Beach

Αμμουδάρα/Lifestyle Beach

Ελληνοπεράματα/Apollonia Beach

Μαδέ/Athina Palace

Φόδελε/Fodele Beach Hotel

Δήμος Χερσοννήσου:

Αγ. Γεώργιος 1/ Knossos Royal

Αγ. Γεώργιος 2-Παναγία ρύζι /Annabelle Beach Resort

Αγ. Γεώργιος 3/Canvas By Mitsis Cretan Village

Αγ. Γεώργιος 3/Mitsis Royal Mare

Αγ. Δημήτριος/Alexander Beach

Αγ. Δημήτριος/Cactus Beach Hotel

Αγία Πελαγία-Μενόπετρα/Akrogiali Beach

Αμνισός/Unique Blue Resort

Ανάληψη/Paralos Kosta Alimia

Ανισσαράς/Lyttos Beach

Ανισσαράς/Mitsis Selection Laguna

Γούβες 1/Amirandes

Δράπανος/Nana Golden Beach, Nana Princess

Εσταυρωμένος/Arina Beach Hotel

Καστρί/Creta Maris

Κλωντζάνη/Enorme Ammos Beach

Κλωντζάνη/Sirens Hotels

Κοκκίνη Χάνι/Knossos Beach

Κοκκίνη Χάνι/Mitsis Rinela

Κοκκίνη Χάνι/Themis Beach

Λιμένας Χερσονήσου 1/AKASHA Beach Hotel & Golden Beach

Λιμένας Χερσονήσου 5/Silva Beach Hotel

Ποταμός Α

Ποταμός/Phāea Cretan Malia

Σαραντάρι

Δήμος Φαιστού:

Καλοί Λιμένες

Κόκκινος Πύργος

Μάταλα

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δήμος Αγίου Νικολάου:

Αγ. Νικόλαος 1/St. Nicolas Bay

Αγ. Νικόλαος 2/Minos Palace

Αγ. Νικόλαος 3/Minos Beach

Αγ. Παντελεήμονας

Αλμυρός

Αμμος / Μαρίνα

Αμμος/Δημοτική

Αμμουδάρα

Αμμούδι/Niko Seaside Resort & InterContinental Crete

Δρήρος/Domes of Elounda

Ελούντα /Porto Elounda

Ελούντα 1/Elounda Blu

Ελούντα/Elounda Mare

Καραβοστάσι

Κιτροπλατεία

Μιραμπέλλο/Wyndham Grand Crete Mirabello Bay

Μπούφος

Πηγαϊδάκια Ελούντας/Elounda Village

Πήλος/Istron Bay

Πλάκα/Phaea Blue

Πόρος 1/Elounda Bay Palace

Πόρος 2/Elounda Beach

Σπηλιάδα/Kalimera Kriti

Σχίσμα

Χαβάνια 1/Candia Park Village

Χαβάνια 2

Χιόνα

Δήμος Σητείας:

Ανάληψη

Βάι/Φοινικόδασος

Βουρλιά

Κάτω Ζάκρος

Κουρεμένος

Λαγούφα/Μικρή Πόλη Κρήτη

Λιμανάκι

Μακρύγιαλος-Λαγκούφα/Sunwing Makrigialos Beach

Σητεία 1-Γαλλικό/Sitia Beach

Σητεία 1/Γαλλικό

Χιόνα

Δήμος Ιεράπετρας:

Αγία Φωτιά

Γρα Λυγιά

Ιεράπετρα 1/Δημοτική

Ιεράπετρα 2/Δημοτική

Ιεράπετρα/Enorme Santanna Beach

Καθαράδες/Numo Ierapetra

Καθαράδες/Ostria Resort

Κακή Σκάλα/Avra Beach

Κοινοτική Πλαζ Μακρύγιαλου

Κουτσουνάρι 2/Kakkos Bay

Κουτσουνάρι-Αγ.Ιωάννης/Mare Blue & Village

Κουτσουνάρι/Coriva Beach-Pelagos Seaside

Κουτσουνάρι/Robinson Ierapetra

Μύρτος

Π.Ε. ΡΟΔΟΥ

Δήμος Ρόδου:

Αμμούδες Φαληράκι/Mitsis Selection Alila

Αμμούδες-Φαληράκι/ Elysium Resort

Αμμούδες-Φαληράκι/Rodos Palladium

Αφάντου 2/Irene Palace

Αφάντου 2/Port Royal

Βλήχα/Lindos Grand Resort

Βληχά/Lindos Mare & Lindos Blu

Γαλούνι Κοκκινόγια/Boutique 5 Hotel

Γαλούνι Κοκκινόγια/Mayia Exclusive Resort

Γαλούνι Κοκκινόγια/Mitsis Rodos Village

Γαλούνι Κοκκινόγια/Princess Adriana Resort

Γεννάδι/Gennadi Grand Resort

Ιαλυσός/The Ixian Grand

Ιξιά/Amus

Κιοτάρι 3/Rodos Princess Beach

Κιοτάρι/Lindos Imperial Resort

Κολύμπια Α-Λιμανάκι/Atlantica Imperial

Κολύμπια/Mythos Beach

Κολύμπια/Μικρή Πόλη

Λάρδος 1/Lindos Princess Beach

Λάρδος 3/Lindian Village

Λαχανιά/Atrium Prestige

Μεγάλη Γη/Atlantica Dreams Resort

Πλημμύρι/Tui Magic Life Plimmiri by Atlantic

Ρένη 1/Sunwing Kallithea Beach

Ρένη Καλάθου/Atrium Palace

Φαληράκι 2/Amada Colossos

Ψαλτός/Lindian Dream Resort Hotel

Π.Ε. ΚΩ

Δήμος Κω:

Άκρο Χελώνας/Robinson Club Daidalos

Βουνό/Mitsis

Γουρνιάτης/Atlantica Beach Resort Kos

Κέφαλος/Ikos Aria

Λάμπη/Aqua Blu Hotel

Λάμπη/Blue Lagoon

Λάμπη/Pelagos Suites Hotel

Μαρμάρι/Casa Paradiso

Μπαμιαλίκι/Astir Odysseus

Τρούλος/Neptune Luxury Resort

Ψαλίδι/Mitsis Ramira

Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ

Δήμος Άνδρου:

Δελαβόγια/Aneroussa Beach

Π.Ε. ΣΥΡΟΥ

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης:

Αγκαθωπές

Αζόλιμνος

Βάρη

Γαλησσάς

Κίνι

Μεγάλος Γυαλός

Φοίνικας

Π.Ε. ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

Δήμος Κέας:

Γιαλισκάρι

Κούνδουρος

Οτζιάς

Ποίσσες

Π.Ε. ΠΑΡΟΥ

Δήμος Πάρου:

Λιβάδια

Λογαράς

Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή

Πούντα

Π.Ε. ΝΑΞΟΥ

Δήμος Νάξου:

Αγία Άννα

Άγιος Γεώργιος

Άγιος Προκόπιος

Π.Ε. ΘΗΡΑΣ

Δήμος Θήρας:

Αγ. Γεώργιος

Βλυχάδα

Καμάρι 1

Καμάρι 2

Μονόλιθος

Περίβολος

Περίσσα

Δήμος Ιητών

Μαγγανάρι

Μυλοπόταμος

Όρμος

Π.Ε. ΜΗΛΟΥ

Δήμος Σίφνου:

Καμάρες

Πλατύς Γιαλός

Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

Δήμος Ανατολικής Σάμου:

Γλυκόριζα

Δόρυσσα/Ποτοκάκι

Δήμος Δυτικής Σάμου:

Ποτάμι

Π.Ε. ΧΙΟΥ

Δήμος Χίου:

Αγ. Παρασκευή

Αγ. Φωτεινή

Αγιάσματα

Άγιος Ισίδωρος

Γιόσωνας

Γωνιά

Δασκαλόπετρα

Δημοτική Πλαζ Χίου

Καρφάς

Κοντάρι

Κώμη

Λήμνος

Λιθί

Μέγας Λιμιώνας

Όρμος Λω

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Δήμος Μυτιλήνης:

Αγ. Ισίδωρος

Άγιος Ερμογένης

Βοτσαλάκια – Σκάλα Νέων Κυδωνιών

Ευρειακή Γέρας

Κανόνι Θέρμης

Κράτηγος – 1η Καντίνα

Κράτηγος – 2η Καντίνα

Νησέλι Χαραμίδας

Σκάλα Μυστεγνών

Ταρσανάς

Τάρτι

Τσαμάκια

Φάρα

Χαραμίδα

Δήμος Δυτικής Λέσβου:

Άναξος

Βαθύ Κριτήρι

Βατερά

Γαβαθάς

Εφταλού/Αγ. Ανάργυροι

Κάγια

Καλό Λιμάνι

Μεντούσι

Μόλυβος

Νυφίδα

Πέτρα

Πλαζ Σιγρίου

Σκάλα Ερεσού

Σκάλα Καλλονής

Σκάλα Πολιχνίτου

Ταβάρι

Τσόνια

Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ

Δήμος Λήμνου:

Άγιος Ιωάννης

Εβγάτης-Ζεματάς

Θάνος

Πλατύ

Ρηχά Νερά

Οι μαρίνες με Γαλάζιες Σημαίες

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [3]

Δήμος Σιθωνίας: Μαρίνα Πόρτο Καρράς

Δήμος Κασσάνδρας:

Μαρίνα Σάνη

Μαρίνα Miraggio

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Δήμος Σκύρου: Τουριστικό Καταφύγιο Λιναριάς Σκύρου

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δήμος Λαυρεωτικής: Οlympic Μarine

Δήμος Αλίμου: Νέα Μαρίνα Αλίμου

Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Μαρίνα Φλοίσβου

Δήμος Πειραιώς: D-Marin Μαρίνα Ζέας

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Μαρίνα Κλεοπάτρα

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δήμος Πρέβεζας: Μαρίνα Πρέβεζας

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων:

Μαρίνα Γουβιών

Μαρίνα Μπενιτσών

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δήμος Λευκάδας: Μαρίνα Λευκάδας

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δήμος Αγ. Νικολάου: Μαρίνα Αγ. Νικολάου

Π.Ε. ΡΟΔΟΥ

Δήμος Ρόδου: Μαρίνα Ρόδου

Π.Ε. ΚΩ

Δήμος Κω: Μαρίνα Κω

Π.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Δήμος Λέρου: Μαρίνα Λέρου