Θρίλερ στα Σπάτα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή των Σπάτων, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για 64χρονο άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Σπάτων το βράδυ της Πέμπτης, 14.05.2026.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο θάνατος του άνδρα πιθανώς να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όμως οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.