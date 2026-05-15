Καιρός σήμερα: Συννεφιασμένο σκηνικό με βροχές και καταιγίδες

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα το αναλυτικό δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη σχεδόν αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια και εκ νέου τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23, τοπικά στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.