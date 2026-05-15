Βόλος: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν και παρέσυρε την 83χρονη μητέρα της – Νοσηλεύεται με κατάγματα και τραύμα στο κεφάλι

Έπεσε στη μάντρα της αυλής, έσπασε τα κάγκελα και την παρέσυρε
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (14.05.2026) στον Βόλο, όπου μία γυναίκα έβαλε κατά λάθος όπισθεν στο αυτοκίνητό της και χτύπησε την ηλικιωμένη μητέρα της, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 19:30 στην περιοχή Χρυσοχοΐδη Βόλου και όταν η 62χρονη επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό της για να φύγει από το σπίτι της μητέρας της. Αντί να βάλει πρώτη ωστόσο, έβαλε κατά λάθος όπισθεν με αποτέλεσμα να πέσει στον τοίχο της αυλής, να σπάσει τα κάγκελα και να χτυπήσει την ηλικιωμένη.

Η 83χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχοντας τραύμα στο κεφάλι και κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η ηλικιωμένη συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Βόλου, καθώς έχασε αρκετό αίμα.

Πληροφορίες από magnesianews.gr

