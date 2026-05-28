Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν σχεδόν 9 κιλά κάνναβης

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 22 και 21 ετών, για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στον Άγιο Παντελεήμονα, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ..

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δευτέρα 25 Μαίου, οι αστυνομικοί κλήθηκαν για φραστικό επεισόδιο έξω από πολυκατοικία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε εντόπισαν στο κλιμακοστάσιο βαλίτσα ιδιοκτησίας των δύο κατηγορουμένων, όπου έκρυβαν ναρκωτικά.

Στο εσωτερικό της βαλίτσας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 κιλά και 912 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 25 γραμμάρια κοκαΐνης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Σε επακόλουθη έρευνα στην οικία τους από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών εντοπίστηκαν ακόμη μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το ποσό των 1.590 ευρώ και πλήθος νάϊλον συσκευασιών κατάλληλων για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.