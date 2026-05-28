Φωκίδα: Λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα – Έδωσε μάχη για 10 λεπτά και τα κατάφερε

Της επιτέθηκε όταν έκανε βόλτα με το κοπάδι της σε ορεινή περιοχή
Λύκος
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Φωκίδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Μαγούλα της Δωρίδας, όταν λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το κοπάδι της σε ορεινή περιοχή.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, η γυναίκα σοκαρίστηκε μόλις είδε τον λύκο μπροστά της στη Φθιώτιδα και προσπάθησε με φωνές και χτυπήματα να απομακρύνει το άγριο ζώο.

Όπως λέει η ίδια, ο λύκος ήταν πολύ μεγάλος και επιθετικός, ενώ μάλιστα είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και του έτρεχαν σάλια.

Αυτή μάλιστα πάλεψε με τον λύκο για περίπου δέκα λεπτά, τον χτύπαγε με τη μαγκούρα, μέχρι να καταφέρει να τον διώξει.

Εκείνη ενημέρωσε αμέσως το Δασονομείο Ευπαλίου και οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό.

