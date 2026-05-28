Καιρός Αγίου Πνεύματος: Καλοκαιρινό σκηνικό το τριήμερο – Θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία

Σε αντίθεση με το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ο καιρός αναμένεται να αποζημιώσει όσους αποφασίσουν να αποδράσουν το ανάλογο διάστημα του Αγίου Πνεύματος.

Ο καιρός σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να είναι καλός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με άνοδο της θερμοκρασίας τη Δευτέρα (01.06.2026) και τον υδράργυρο να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι καιρικές συνθήκες το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένονται γενικά καλές σύμφωνα με την ΕΡΤ με περιορισμένη αστάθεια και μικρές αυξομειώσεις της θερμοκρασίας, η οποία θα διατηρηθεί κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα.

Ωστόσο τόσο την Κυριακή όσο και την Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και οι θάλασσες θα παραμείνουν καλοτάξιδες.

Αναλυτικά το Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές προς τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, ενώ λίγες μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 27 με 31 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και σταδιακά προς το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Όσον αφορά στην Κυριακή ο καιρός θα είναι καλός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν είναι η Πίνδος και τα ορεινά της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας, της Θράκης και της Στερεάς. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, όπου τοπικά θα φτάσει ξανά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ανάλογο σκηνικό αναμένεται και τη Δευτέρα, ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Θα υπάρχει μια αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα και μπόρες στα ορεινά της Κρήτης . Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε παρόμοια επίπεδα με την Κυριακή, ίσως λίγο υψηλότερα στα ανατολικά, όπου τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξουμε ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι έως 5 μποφόρ και δεν θα δημιουργούν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Ο καιρός για αύριο Παρασκευή (29.05.2026)

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (39.05.2026)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα οπότε στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (31.05.2026)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία θα φτάσει κατά τόπους τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα (01.06.2026)

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη (02.06.2026)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη βόρεια βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.