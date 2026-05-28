Πανελλήνιες 2026: Ευχές Χαρδαλιά στους υποψήφιους – «Αγαπάμε εσάς, όχι τους βαθμούς σας«

Η ανάρτηση του περιφερειάρχη Αττικής και η φωτογραφία από τα μαθητικά του χρόνια, όταν έδινε εξετάσεις
Νίκος Χαρδαλιάς
Ο Νίκος Χαρδαλίας στα μαθητικά του χρόνια, όταν έδινε εξετάσεις (Πηγή φωτογραφίας: Facebook / Νίκος Χαρδαλιάς)
Με μία «βουτιά» στο παρελθόν ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς θέλησε να ευχηθεί καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες εξετάσεις.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία του όταν εκείνος έδινε Πανελλήνιες εξετάσεις την οποία συνόδευσε με ένα πολύ όμορφο μήνυμα.

«Όλοι κάποτε βρεθήκαμε στη θέση σας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας! Να θυμάστε κάτι σημαντικό: Εσάς αγαπάμε, όχι τους βαθμούς σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χαρδιαλιάς.

 

Η ανάρτηση του περιφερειάρχη Αττικής έρχεται λίγες ώρες πριν ανοίξει η αυλαία των φετινών Πανελληνίων Εξετάσεων, καθώς αύριο, Παρασκευή 29 Μαίου του 2026, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων θα εξετασθούν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

