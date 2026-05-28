Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στη Ζαγορά – Είχε μακροχρόνια προβλήματα υγείας

Οι γονείς του το βρήκαν σήμερα το πρωί στο κρεβάτι του χωρίς τις αισθήσεις του
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
Την τελευταία του πνοή άφησε ένα 9χρονο αγοράκι στη Ζαγορά στο Πήλιο. Όπως φαίνεται, εκείνο αντιμετώπιζε εκ γενετής προβλήματα με την υγεία του και πέθανε στον ύπνο του.

Οι γονείς του το βρήκαν νεκρό στο κρεβάτι του το πρωί της Πέμπτης (28/5/2026) στο Πήλιο, με το περιστατικό να έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ταχυδρόμου», το παιδί το εντόπισαν οι γονείς του το πρωί, χωρίς τις αισθήσεις του, αφού αυτό φαίνεται να μην άντεξε και μα άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου του.

Ειδοποίησαν άμεσα το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς και το 9χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά.

Πληροφορίες της ιστοσελίδας αναφέρουν ότι το αγοράκι αντιμετώπιζε εκ γενετής πρόβλημα με την υγεία του.

