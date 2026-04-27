Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο με τον Παλαιστίνιο να σπάει τα αυτοκίνητα και να τον κυνηγάνε οι αστυνομικοί

Καρέ καρέ τις στιγμές που διαδραματίστηκαν στο κέντρο της Αθήνας με ένα 29χρονο Παλαιστίνιο να σπάει 30 αυτοκίνητα και να προκαλεί πανικό στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας μέσω οπτικού υλικού το newsit.gr.

Στο οπτικό υλικό διάρκειας 3 λεπτών και 47 δευτερολέπτων που σας παρουσιάζουμε, αρχικά εμφανίζεται ο 29χρονος Παλαιστίνιος να περπατάει στο πεζοδρόμιο στον Άγιο Παντελεήμονα ενώ ακούγονται χτυπήματα τα οποία απ’ ότι φαίνεται προκαλεί με τα χέρια του αλλά και με ένα αντικείμενο που κρατάει στα χέρια. Δεν περνούν λίγα δευτερόλεπτα και αμέσως στο σημείο καταφτάνει περιπολικό της ΕΛΑΣ όπου ακολουθεί τον 29χρονο άντρα.

Σχεδόν 2 λεπτά αργότερα στο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr, αποτυπώνεται ο 29χρονος άντρας να τρέχει και σε απόσταση αναπνοής να τον κυνηγά ένας από τους αστυνομικούς όπου είχαν σπεύσει στο σημείο.

Λίγο αργότερα ο Παλαιστίνιος θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί το Ερυθρό Σταυρό καθώς είχε τραυματιστεί στα χέρια του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (27.04.2026) γύρω στις 2:50 τα ξημερώματα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε επίσης το newsit.gr, ο άνδρας φωνάζει, ενώ ακούγονται τα χτυπήματα και οι φθορές που προκαλεί με το κοντάρι στα αυτοκίνητα στην οδό Αλκιβιάδου.

Ήταν τέτοια η μανία του που χτυπούσε τα αυτοκίνητα με γροθιές, αλλά και με το κεφάλι του με συνέπεια να τραυματιστεί.

Μάρτυρας που μίλησε στο newsit.gr είπε: «Άκουσα απλά ότι ο νεαρός, στους δρόμους κάτω και πάνω από την Αχαρνών άρχισε να καταστρέφει πολλά αυτοκίνητα, δεν ξέρω γιατί», «υπάρχουν πολλοί που κάνουν χρήση ουσιών και απασχολούν την αστυνομία, δεν ξέρω για αυτόν».

Ο δράστης έχει συλληφθεί σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβίαση του νόμου περί όπλων, αλλά και παράνομη διαμονή στη χώρα, καθώς δεν κατέχει νόμιμα έγγραφα.