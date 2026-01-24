Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές λόγω γρίπης – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 6χρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Παίδων με εγκεφαλίτιδα μετά από επιπλοκή της γρίπης.

Το κοριτσάκι δίνει τη δική του μάχη στη ΜΕΘ του Παίδων και τα επόμενα 24ώρα χαρακτηρίζονται κρίσιμα από τους γιατρούς που το παρακολουθούν, καθώς η εγκεφαλίτιδα που προήλθε από τη γρίπη του έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα.

Από την άλλη, σε καλύτερη κατάσταση είναι το 3χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται και αυτό με γρίπη σε ΜΕΘ. Η κατάστασή του έχει παρουσιάσει μεγάλη βελτίωση και ίσως και σήμερα αναμένεται να μεταφερθεί σε απλό δωμάτιο.

Μιλώντας στο Action24 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός ανέφερε: «Η γρίπη έχει εξαπλωθεί στην κοινότητα με αποτέλεσμα δύο παιδιά χωρίς άλλο νόσημα να βρίσκονται στην εντατική. Στο Αγία Σοφία ένα τρίχρονο αγόρι είναι σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένα 6χρονο κορίτσι δίνει μάχη για τη ζωή του, είναι διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι ραγδαία η αύξηση των παιδιών με γρίπη και RSV που έρχονται στα νοσοκομεία».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος την ΠΟΕΔΗΝ έκανε έκκληση οι γονείς να δείχνουν μεγάλη προσοχή στα παιδιά τους: «Το σύστημα πιέζεται. Υπάρχει μεγάλη διασπορά και ευπαθείς ομάδες δεν έχουν εμβολιαστεί. Οι ευπαθείς ομάδες είναι αυτές που κινδυνεύουν. Και στα παιδιά υπάρχει μεγάλη διασπορά και πρέπει οι οικογένειες να δείχνουν προσοχή στις επαφές και στο σχολείο. Έχουμε αύξηση 30% στα παιδιά σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Έρχονται κάθε μέρα πάνω από 250 παιδιά και εισάγονται 50. Θέλει μεγάλη προσοχή».