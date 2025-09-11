Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών στη Λάρισα: 23χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε στο πόδι 22χρονο

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ένας νεαρός 22 χρόνων, στη Λάρισα, το βράδυ της Τετάρτης (10.09.2025), με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η άγρια επίθεση έγινε στη συνοικία της Νεράιδας, στη Λάρισα, όταν μία παρέα περίπου 5 ατόμων ξεκίνησε να καυγαδίζει άγρια. Τότε, ο 23χρονος έβγαλε το αιχμηρό αντικείμενο και επιτέθηκε στο θύμα, τραυματίζοντας τον στο πόδι.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Λάρισας για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Ο δράστης μετά την επίθεση με το μαχαίρι τράπηκε σε φυγή αλλά συνελήφθη.

Πλέον οι κατηγόριες οι οποίες τον βαρύνουν είναι για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πληροφορίες από larissanet.gr