Ελλάδα

Άγρια συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη με έναν τραυματία: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μπαρ και χτύπησαν θαμώνες

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» - 2 προσαγωγές
Νοσοκομείο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28.03.2026) σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.

Όλα έγιναν όταν κουκουλοφόροι, γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα, εισέβαλαν σε μπαρ στην οδό Ολύμπου στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησαν να πετούν και να σπάνε αντικείμενα. Σε δευτερόλεπτα σημειώθηκε και η συμπλοκή μιας και οι άγνωστοι επιτέθηκαν σε θαμώνες.

Από την συμπλοκή τραυματίστηκε ένα άτομο το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και ήδη έχουν προχωρήσει σε 2 προσαγωγές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
114
80
47
42
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βουλιαγμένη: Σήμερα η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου – Αυξημένα μέτρα για την ασφάλεια της ειδικής ομάδας
Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εξειδικευμένη τεχνική προσέγγιση απαιτεί το συγκεκριμένο περιβάλλον - 1.5 ώρα αναμένεται να διαρκέσει η επιχείρηση ανάσυρσης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Καιρός σήμερα: Κακοκαιρία σε πολλές περιοχές – Βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη, χιόνια στο ορεινά
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 13 με 15 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 και στην Κρήτη τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Παλλήνη: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο με τον 55χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος έχοντας μαζί τα 2 ανήλικα παιδιά του
Του πέρασαν χειροπέδες και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης
55χρονος μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στην Παλλήνη
11
Newsit logo
Newsit logo