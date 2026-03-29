Αγρίνιο: 16χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι – Ταυτοποιήθηκαν 2 ανήλικοι δράστες

Ο ανήλικος τραυματίστηκε με σουγιά στο πόδι και χρειάστηκε να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αγρινίου
Αιματηρό περιστατικό στο Αγρίνιο, τραυματίστηκε ένας 16χρονος

Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε ένας 16χρονος στην οδό Στάικου στο κέντρο του Αγρινίου, το βράδυ του Σαββάτου (29.3.26).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση στον 16χρονο στο Αγρίνιο έχουν ταυτοποιηθεί δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε με σουγιά στο πόδι και χρειάστηκε να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε συγγενικό του πρόσωπο που ήταν μαζί του και δεν τραυματίστηκε.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε έξι προσαγωγές υπόπτων, ενώ από την έρευνα φαίνεται πως πίσω από το νέο περιστατικό βίας ανηλίκων, κρύβονται προσωπικές διαφορές.

Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας πιάνου του 34χρονου δύτη που πνίγηκε στη Βουλιαγμένη - «Το "σε λίγο" δεν ήρθε ποτέ, καλό ταξίδι Πλάτωνα»
Η Αννίτα Τίκη ήταν δασκάλα πιάνου του 34χρονου, ενός «υπέροχου ανθρώπου, με σπάνιο ήθος, ευγένεια, ευαισθησία και ένα ζεστό χαμόγελο που δεν θα ξεχάσω ποτέ»
Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύτη στη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, Κυριακή 22 Μαρτίου 2026. Στο σημείο βρίσκονται ένα πλοίο του λιμενικού, κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστολών και ένα ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο
Ακρίβεια και καθημερινότητα: Τα μικρά έξοδα που «τρώνε» τον μισθό χωρίς να το καταλαβαίνεις
Από τον καθημερινό καφέ μέχρι τις ξεχασμένες συνδρομές - Πώς οι μικρές, επαναλαμβανόμενες δαπάνες εξαφανίζουν τον μισθό και απλά βήματα για να ανασάνει ο προϋπολογισμός σου
