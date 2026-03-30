Αγρίνιο: Εξομολογήθηκε σε ιερέα, μετανόησε και παραδόθηκε στις αρχές για ληστεία που διέπραξε

Ληστεία σε βενζινάδικο έκανε ένας 55χρονος στο Αγρίνιο, ο οποίος έχοντας τύψεις για την πράξη του πήγε στην εκκλησία, εξομολογήθηκε όσα διέπραξε και στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές.

Ο 55χρονος δράστης φαίνεται ότι μετάνιωσε για την πράξη του και συνοδευόμενος από τον ιερέα στον οποίο εξομολογήθηκε παραδόθηκε στην αστυνομία για την ληστεία σε βενζινάδικο στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Αγρίνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο άνθρωπος που φορώντας κράνος και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισέβαλε στις 21:00 το βράδυ σε πρατήριο υγρών καυσίμων, κοντά στο ΔΑΚ μπορεί να έφυγε με τις εισπράξεις της 25ης Μαρτίου αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα έφθανε στο σημείο να παραδοθεί.

Πίσω από την πράξη του 55χρονου, όπως αναφέρουν πληροφορίες, υποβόσκουν προβλήματα ψυχικής υγείας που τον οδήγησαν υπό το βάρος κάποιων καταστάσεων να πάρει την απόφαση να ληστέψει.

Κατά συνέπεια, πλέον κρατείται προκειμένου να γίνει ο κατάλληλος χειρισμός για την περίπτωσή του.

Όσο για τον πνευματικό του, πρόκειται για ιερέα του Αγρινίου, γνωστό για τις κοινωνικές του ευαισθησίες, ο οποίος επέδρασε καταλυτικά στην απόφαση του δράστη να παραδοθεί στις Αρχές.