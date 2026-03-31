Αγρίνιο: Νεαρός εμφανίστηκε στις Αρχές και ομολόγησε ότι είναι ο δράστης της επίθεσης του 16χρονου

Ένας νεαρός συνοδεία του δικηγόρου του, Χρήστου Τσιμπούκη, προσήλθε στην Αστυνομία και παραδόθηκε σήμερα το πρωί της Τρίτης (31.03) ως δράστης της αιματηρής επίθεσης και του σοβαρού τραυματισμού του 16χρονου στο κέντρο του Αγρινίου, χωρίς να του έχει ασκηθεί κάποια δίωξη.

Ο εν λόγω λοιπόν δήλωσε στις Αρχές που ήταν μεταξύ αυτών που ενεπλάκησαν στην επίθεση στο Αγρίνιο και ομολόγησε ότι αυτός τραυμάτισε σοβαρά τον 16χρονο. Έτσι αφέθηκε ελεύθερος, αφού η σύλληψή του δεν έγινε στα πλαίσια του αυτοφώρου και θα λάβει κλήση για τακτική Ανάκριση.

Ο νεαρός αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είχε ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία, ούτε περιλαμβάνονταν στα άτομα που είχαν προσαχθεί, στο πλαίσιο των ερευνών που έγιναν από την πρώτη στιγμή για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.

Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του νεαρού τόνισε ότι ο πελάτης του είναι μετανιωμένος για την πράξη του γι’ αυτό και εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές, σύμφωνα με το sinidisi.gr.

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσουν σήμερα Τρίτη (31.03.2026) οι τρεις νεαροί 17χρονοι που εμπλέκονται στην αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28.03) στο κέντρο του Αγρινίου. Οι τρεις νεαροί έχουν συλληφθεί με την δικογραφία σε βάρος τους να αφορά πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ενώ σημειώνεται ότι συνελήφθησαν και τρεις γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες (30.03) στον Εισαγγελέα Αγρινίου και πήραν προθεσμία προκειμένου σήμερα να απολογηθούν για την επίθεση στον 16χρονο, ενώ οι γονείς τους που είχαν συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δικαστούν σε τακτική δικάσιμο.