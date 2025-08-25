Αγρίνιο: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν στο Αγρίνιο το βράδυ της Δευτέρας (25/07/2025), όταν γυναίκα βρέθηκε να κρέμεται από το μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές στο Αγρίνιο γύρω στις 8:30 το βράδυ όμως ελάχιστα λεπτά αργότερα η γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι στο κενό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρινίου χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα περίπου 40 ετών αφού πρώτα φέρεται να απείλησε πως θα πέσει, στη συνέχεια έκανε πράξη την απειλή της κι έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει το agriniopress η γυναίκα για μερικά λεπτά βρίσκονταν στο εξωτερικό μέρος του μπαλκονιού με το θέαμα να προκαλεί σοκ σε γείτονες και περαστικούς

Έτσι, προτού γίνει το περιστατικό, επί τόπου είχε σπεύσει αστυνομία και πυροσβεστική σε μια δραματική προσπάθεια η γυναίκα να μεταπειστεί. Για το λόγο αυτό μάλιστα πυροσβέστες προσπάθησαν να τοποθετήσουν κάποιο ειδικό στρώμα. Η γυναίκα όμως έπεσε, χάνοντας τη ζωή της, προτού το στρώμα φουσκώσει.