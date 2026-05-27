Ελλάδα

Χανιά: Νεκρός 69χρονος Αμερικανός σε κρουαζιερόπλοιο

Θα πραγματοποιηθεί νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου
Σούδα
Το λιμάνι της Σούδας στα Χανιά / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Χρήστος Μπόνης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένας Αμερικανός επιβάτης σε κρουαζιερόπλοιο στα Χανιά εντοπίστηκε νεκρός την Τετάρτη (27.05.2026). Ο άτυχος τουρίστας άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στο πλοίο, που βρισκόταν στο λιμάνι.

Ο 69χρονος Αμερικανός επιβάτης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου με σημαία Μάλτας.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, άμεσα μεταφέρθηκε στο ιατρείο του πλοίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από το Λιμεναρχείο Χανίων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
252
186
159
103
99
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σοκαριστική επίθεση στην Πάτρα: Έβαλαν 12χρονο με τη βία σε αυτοκίνητο, τον χτύπησαν και του έσβησαν τσιγάρο στο σώμα
Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων ενός 19χρονου, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδίκων
περιπολικο
Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Τραυματίας ιδιοκτήτης καταστήματος – Καταδίωξη στον Κηφισό και συλλήψεις
Ο δράστης διέφυγε με αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ακόμη τρία άτομα που τον περίμεναν έξω από το κατάστημα - «Πυροβόλησαν και προς το κεφάλι, τον βρήκα κάτω» λέει ο αδερφός του θύματος
Η καταδίωξη στον Κηφισό και η σύλληψη για τους πυροβολισμούς στα Πατήσια
Newsit logo
Newsit logo