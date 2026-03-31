Αγρίνιο: Σήμερα απολογούνται οι τρεις ανήλικοι για την αιματηρή επίθεση στον 16χρονο

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσουν σήμερα Τρίτη (31.03.2026) οι τρεις νεαροί 17χρονοι που εμπλέκονται στην αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28.03) στο κέντρο του Αγρινίου. Οι τρεις νεαροί έχουν συλληφθεί με την δικογραφία σε βάρος τους να αφορά πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ενώ σημειώνεται ότι συνελήφθησαν και τρεις γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες (30.03) στον Εισαγγελέα Αγρινίου και πήραν προθεσμία προκειμένου σήμερα να απολογηθούν για την επίθεση στον 16χρονο, ενώ οι γονείς τους που είχαν συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δικαστούν σε τακτική δικάσιμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί ότι στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και αναδιπλούμενα στιλέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news πρόκειται για τρεις 17χρονους, ενώ ο ένας εκ των τριών, φέρεται να είναι αυτός που χτύπησε με σουγιά τον 16χρονο μαθητή, που αιμόφυρτος σύρθηκε μέχρι τα σκαλιά του κτιρίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Παρούσα στο συμβάν φέρεται να ήταν η αδερφή του θύματος, η οποία μετά το αρχικό σοκ, βοήθησε τις Αρχές στις έρευνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός μαθητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγρινίου μετά την άγρια επίθεση από ομάδα 4 – 5 ατόμων. Oι αναζητήσεις συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων νεαρών που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Πρόκειται για 2 – 3 άτομα.

Η υγεία του 16χρονου, που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου, δεν εμπνέει ανησυχία, παρότι έχασε αρκετό αίμα.