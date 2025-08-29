Άγριο επεισόδιο μεταξύ Εβραίων και ιδιοκτήτη ταβέρνας στη Νάξο με αφορμή αυτοκόλλητα υπέρ της Παλαιστίνης – Δείτε βίντεο

Άγριος τσακωμός ανάμεσα σε 3 παρέες Εβραίων από το Λονδίνο και σε ιδιοκτήτες ταβέρνας στη Νάξο. Όλα ξεκίνησαν όταν οι τουρίστες πήγαν να φάνε στο συγκεκριμένο μαγαζί το οποίο είχε στις τουαλέτες αυτοκόλλητα κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης.

Η παρέα με τους 13 Εβραίους από το Λονδίνο, όπως αναφέρει η Daily Mail, έκανε κρουαζιέρα στο Αιγαίο μέχρι που σταμάτησε στη Νάξο, το βράδυ της Δευτέρας (25.08.2025). Όταν έκατσαν στη συγκεκριμένη επιχείρηση για φαγητό, μία έφηβη από την παρέα πήγε στην τουαλέτα και είδε παντού τα αυτοκόλλητα και τις αφίσες κατά του Ισραήλ.

Λίγο μετά, μία σερβιτόρα κατήγγειλε πως κάποιος από την συγκεκριμένη παρέα προσπάθησε να ξεκολλήσει την αφίσα με αποτέλεσμα να κάνει παρατήρηση στους 13 Εβραίους πελάτες. Με τη σειρά του εμφανίστηκε και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ο οποίος ζήτησε από την παρέα να φύγει από το σημείο.

«Τότε ήρθε ο ιδιοκτήτης, μπροστά μου, και είπε: “φύγετε από το εστιατόριό μου”. Φώναξε τόσο δυνατά που οι άλλοι πελάτες μπορούσαν να ακούσουν. “Είναι σιωνιστές! Σιωνιστές… Φύγετε από το εστιατόριό μου”, φώναζε. Καθώς φεύγαμε, μας χλεύαζαν οι άλλοι πελάτες του εστιατορίου. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που συνέβαινε», είπε στη Daily Mail η 48χρονη Τζουν Λομπ.

Η παρέα κατήγγειλε στο ίδιο μέσο πως ο ιδιοκτήτης τους ακολούθησε μέχρι το πάρκινγκ, μαζί με αρκετούς πελάτες του εστιατορίου, φωνάζοντάς τους ότι «σκοτώνουν μωρά» και «υποστηρίζουν αυτή τη γενοκτονία».

Ο άγριος διαπληκτισμός ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και την παρέα, καταγράφηκε και σε βίντεο.

Δείτε απόσπασμα:

Η απάντηση της επιχείρησης

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media η επιχείρηση στη Νάξο αναφέρει πως όντως έγινε παρατήρηση στους πελάτες για το σκίσιμο των αφισών και τότε η παρέα ξεκίνησε να φωνάζει στους πελάτες πως είναι ρατσιστές.

Εν τέλει η παρέα έφυγε από το εστιατόριο χωρίς να πληρώσει, σύμφωνα με την διοίκηση της επιχείρησης, και έτσι συνεχίστηκε ο διαπληκτισμός και στο πάρκινγκ.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η σωστή μεριά της Ιστορίας δεν είναι ένας αναπαυτικός καναπές σε μια ήρεμη γωνιά. Είναι ένας διαρκής αγώνας για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια, ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές της εξουσίας και στη φρίκη του πολέμου. 26 χρόνια τώρα που λειτουργεί το μαγαζί, ήταν επιλογή μας να μην βουλώσουμε το στόμα μας και να κοιτάμε τη δουλίτσα μας και μόνο, και γι’ αυτό έχουμε πληρώσει το τίμημα. Είμαστε ταγμένοι στη φωτεινή πλευρά της ζωής και αυτή η ένταξη δεν διαχωρίζει προσωπική και εργασιακή ζωή, είναι συνολική και μας διαπερνάει.

Γι΄αυτόν ακριβώς το λόγο κολλήσαμε τα δυο αυτοκόλλητα που καταδικάζουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και το απαρτχάιντ που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα. Έλα όμως που κάποιοι πελάτες αποφάσισαν να μας επιβάλουν τις δικές τους απόψεις! Την περασμένη Δευτέρα στις 25/8, μια παρέα Βρετανών θεώρησε αναφαίρετο δικαίωμά τους να σκίσει το ένα αυτοκόλλητο. Όταν τους ζητήσαμε το λόγο, μια από τις γυναίκες της παρέας απασφάλισε!

Άρχισε να ουρλιάζει προς τους άλλους πελάτες να μην ξανάρθουν στην ταβέρνα γιατί είμαστε ρατσιστές ενάντια στους Εβραίους. Ανταπαντήσαμε ότι αυτοί είναι υποστηριχτές γενοκτονίας και εγκληματιών πολέμου και ότι στηρίζουμε τις μαζικές διαδηλώσεις των Ισραηλινών ενάντια στη γενοκτονία. Η κυρία, αργότερα με ένα γκουγκλάρισμα αποδείχτηκε ότι δεν ήταν μια τυχαία Βρετανοεβραία τουρίστρια, αλλά στέλεχος ενός οργανισμού που προωθεί στη Βρετανία στρατηγικούς πολεμικούς σχεδιασμούς (ELNET) και συναντιέται με τον εγκληματία Νετανιάχου και τον αρχιφασίστα υπουργό πολέμου του Ισραήλ Yoav Gallant όπως έγινε το Σεπτέμβριο του 24, όταν πήγαν και στη Γάζα.

Και τότε σηκώθηκαν να φύγουν -στα τσακίδια- αλλά υπήρχε μια λεπτομέρεια: Δεν είχαν πληρώσει. Και πέραν του οικονομικού (13 άτομα!) τίθεται και ζήτημα γοήτρου. Τι είναι αυτοί οι τύποι που συμπεριφέρονται μέσα στο σπίτι μας σα να είναι φέουδό τους; Έρχονται, σκίζουν αυτοκόλλητα, μας βρίζουν και πάνε να φύγουν έτσι χωρίς κανένα τίμημα; Πόσο αποικιοκρατική και κυριαρχική μπορεί να είναι η στάση τους; Κάπου όπα! Οι διαπληκτισμοί συνεχίστηκαν στο πάρκινγκ του μαγαζιού μέχρι που τελικά ένας από δαύτους μπήκε μέσα και πλήρωσε. Και ξεκινάει η επόμενη πράξη του έργου.

Το δημοσίευμα της Daily Mail ανέβασε το λέβελ. Μετά το δημοσίευμα ακολούθησε μπαράζ με μαζικές αρνητικές κριτικές στα σόσιαλ από ψεύτικα προφίλ με συκοφαντίες και απειλές. Από χτες, Πέμπτη, έχουμε λάβει email και τηλεφωνήματα που απειλούν τη ζωή μας, το μαγαζί και την οικογένειά μας. Όπως έχουμε ξαναπεί σε παλιότερη υπόθεση, θα μας γαργαλίσουν τα πατουσάκια!

Ωστόσο, είναι πραγματικά εμψυχωτικό και συγκινητικό ότι έχει ξεσηκωθεί ένα κύμα αλληλεγγύης εδώ στη Νάξο, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, με μηνύματα συμπαράστασης αλλά και αντιδράσεις στα σόσιαλ. Από χτες δεχόμαστε τηλεφωνήματα στήριξης από όλη την Ευρώπη! Καθώς επίσης, είναι αξιομνημόνευτη η υποστηρικτική στάση των εργαζόμενων στο μαγαζί που στέκονται με αξιοπρέπεια και παρρησία απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε. Και τέλος, όπως είπαμε, εκτός από το καλό φαγητό που συνεχώς καταβάλλουμε προσπάθειες για να προσφέρουμε στον κόσμο, είναι γνωστό τι πρεσβεύουμε εδώ και δεκαετίες, όπως είναι γνωστό ότι είναι βασική μας προτεραιότητα ο χώρος μας να είναι συμπεριληπτικός και ασφαλής. Σε όποιον δεν αρέσουμε δεν είναι υποχρεωτικό να έρχεται στην ταβέρνα».