Άγριο σκηνικό στη Νέα Χαλκηδόνα: «Έπαιξαν» μπουνιές για την προτεραιότητα στο φανάρι

Ένα πραγματικά άγριο σκηνικό διαδραματίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25.09.2025) στη Νέα Χαλκηδόνα με δύο άνδρες να… παίζουν μπουνιές.

Ο καυγάς των δυο ανδρών στη Νέα Χαλκηδόνα που κατέληξε σε μπουνιές έγινε για την προτεραιότητα στο φανάρι. Ο ένας οδηγός ήταν με αυτοκίνητο, ο άλλος με μηχανή με την κατάσταση να ξεφεύγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαφωνία τους για την προτεραιότητα στο φανάρι είχε προκύψει λίγο νωρίτερα και όταν έφτασαν δίπλα δίπλα στον δρόμο έδωσαν ραντεβού απέναντι, όπου εκτυλίχθηκε το άγριο σκηνικό.

Οι δύο άνδρες άφησαν στην άκρη αυτοκίνητο και μηχανή και άρχισαν να μαλώνουν με μπουνιές και τραβήγματα. Η μπλούζα του ενός μάλιστα σκίστηκε, καθώς έπεσαν κάτω παλεύοντας σαν παλαιστές.

Το μένος των δύο ανδρών ήταν μεγάλο. Το άγριο σκηνικό έγινε μπροστά από μια επιχείρηση με τον ιδιοκτήτη στην αρχή να φοβάται να τους πλησιάσει καθώς φοβήθηκε ότι είχαν όπλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά τους χώρισε μετά από λίγο με τους περαστικούς να παρακολουθούν έντρομοι τα όσα έγιναν.