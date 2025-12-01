Αγρότες: Αμέτρητα τρακτέρ στην εθνική οδό στον κόμβο της Νίκαιας – «Ο δρόμος δεν θα ανοίξει για κανένα λόγο»

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει σήμερα (1.12.25) έχοντας βγάλει τα τρακτέρ τους στην ΠΑΘΕ και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στη Νίκαια Λάρισας, στην Καρδίτσα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης και στην Κομοτηνή.

Πάνω από 1.500 είναι τα τρακτέρ που βρίσκονται στην Καρδίτσα, πάνω από 1.000 στη Νίκαια Λάρισας και 250 στα Μάλγαρα. Ο κόμβος της Νίκαιας είναι στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων, τις οποίες θέλουν να κλιμακώσουν οι αγρότες. Μάλιστα, στο τραπέζι έχει πέσει το ενδεχόμενο να αποκλείσουν τα λιμάνια Θεσσαλονίκης και Βόλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εικόνες από το drone στο Mega είναι χαρακτηριστικές. Αμέτρητα είναι τα τρακτέρ που έχουν παραταχθεί στην εθνική οδό στον κόμβο της Νίκαιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Νίκαια οι αγροτοσυνδικαλιστές θα συνεδριάσουν στις 17:30 για να αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους ενώ στα Μάλγαρα η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη καθώς το ρεύμα προς Αθήνα έχει κλείσει.

Δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους και να παραμείνουν στα μπλόκα όσο χρειαστεί.