Αγρότες άνοιξαν τα διόδια σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Καρδίτσα για τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων και μοίρασαν προϊόντα – Δείτε βίντεο

Ανυποχώρητοι οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Και ενώ ενισχύουν τα μπλόκα τους με περισσότερα τρακτέρ, την ίδια στιγμή ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων και αφήνουν να περνούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Στα διόδια Ωραιόκαστρου στη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες και άφησαν να περνούν τα αυτοκίνητα, μοιράζοντας ενημερωτικά φυλλάδια σε οδηγούς και επιβάτες. Ανακοίνωσαν μάλιστα πως θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 15:00 το μεσημέρι. Παρόμοια μέθοδο φαίνεται πως θα ακολουθήσουν και την Κυριακή.

Οι αγρότες στα διόδια Μακρυχωρίου Λάρισας σήκωσαν επίσης τις μπάρες, νωρίς το μεσημέρι, και ξεκίνησαν να μοιράζουν αγροτικά προϊόντα στα αυτοκίνητα για να πουν «ευχαριστώ» στους πολίτες για την στήριξη που τους παρέχουν μετά από 21 ημέρες κινητοποιήσεων.

Τα διόδια θα παραμείνουν ανοιχτά, όπως λένε, μέχρι τις 17:00 το απόγευμα, ενώ κάλυψαν και τις κάμερες των διοδίων.

Ανάλογη δράση έχει προγραμματιστεί και για αύριο.

Παρόμοια εικόνα και στην Ήπειρο στα διόδια στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού.

Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια Δροσοχωρίου μετά από απόφαση που έλαβε το μπλόκο Καλπακίου.

Oι αγρότες εισέπραξαν την στήριξη των διερχόμενων οδηγών λέγοντάς τους «ούτε βήμα πίσω, είμαστε όλοι μαζί σας, να το ξέρετε αυτό».

Ανοιχτές οι μπάρες και στα διόδια της Ξηρολίμνης και του Πολυμύλου.

Οι αγρότες της Αιτωολοακαρνανίας αναφέρουν πως θα συνεχίσουν και τις μέρες των γιορτών τις κινητοποιήσεις έχοντας όμως ανοιχτά τα διόδια.

Τα διόδια της ΠΑΘΕ στους Σοφάδες άνοιξαν σήμερα το πρωί οι αγρότες της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, όπου γίνεται ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, όπως τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας.

Παράλληλα το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί και με νέα τρακτέρ.

Οι αγρότες που είχαν αποκλείσει για 17 ημέρες τα διόδια του Κιάτου, αποχώρησαν από το σημείο ώστε η ΕΛΑΣ να ανοίξει τις εισόδους και εξόδους της Ολυμπίας Οδού και να διευκολυνθεί η διέλευση πολιτών και επισκεπτών ενόψει των Χριστουγέννων.