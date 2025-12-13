Αγρότες από 40 μπλόκα αποφασίζουν το μεσημέρι στη Νίκαια Λάρισας για κινητοποιήσεις και συνάντηση με Μητσοτάκη

Στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας στρέφεται σήμερα (13.12.2026) το ενδιαφέρον για το μέλλον των κινητοποιήσεων των αγροτών, καθώς στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το συντονιστικό.

Η απόφαση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας αναμένεται να καθορίσει την επόμενη φάση των κινητοποιήσεων αλλά και το ενδεχόμενο πολιτικού διαλόγου με την κυβέρνηση μετά την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας

Στη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 40 μπλόκα σε όλη τη χώρα, ενώ οι κινητοποιήσεις βρίσκονται ήδη στη 14η ημέρα τους.

Τα αιτήματα των αγροτών αφορούν κυρίως το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη σημαντική απώλεια εισοδήματος, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, τις καθυστερήσεις και το ύψος των επιδοτήσεων. Όπως επισημαίνουν, το σημερινό οικονομικό περιβάλλον καθιστά μη βιώσιμη την ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα, οδηγώντας πολλούς –κυρίως νέους ανθρώπους– στη σκέψη να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.

Αν επικρατήσει η λογική της συνεννόησης, έστω και με σαφώς ορισμένες «κόκκινες γραμμές», τα αιτήματα των μπλόκων θα κωδικοποιηθούν και θα αποσταλούν στην κυβέρνηση σήμερα το απόγευμα, με περιθώριο τριών ημερών για την παροχή απαντήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, θα φανεί αν οι αγροτοσυνδικαλιστές επιλέγουν τη συνέχιση της σκληρής γραμμής.

Την πρόσκληση προς τους αγρότες απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας πολιτική εκτόνωσης απέναντι στην πίεση που ασκούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Η πρωτοβουλία παραπέμπει στο πρότυπο αντίστοιχης συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί το 2024, ωστόσο συνοδεύεται και από σαφές μήνυμα ευθύνης προς τους αγρότες, καθώς υπονοείται ότι η μη προσέλευση στο ραντεβού θα τους καταστήσει υπόλογους για την παρατεταμένη κοινωνική ταλαιπωρία.

Την ίδια στιγμή, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης δείχνουν σημάδια υποχώρησης από τις κινητοποιήσεις, μετά το διπλό ραντεβού που είχαν τις προηγούμενες ημέρες στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης.

Πλέον, το βάρος των εξελίξεων μεταφέρεται στα μπλόκα. Από τη σημερινή συζήτηση του Συντονιστικού θα φανεί αν υπάρχει πραγματική διάθεση διαλόγου με την κυβέρνηση ή αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν αμετάβλητες.

Στο παρασκήνιο αναμένεται, πάντως, έντονος κύκλος διαβουλεύσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής στο Μαξίμου. Συνεργάτες του πρωθυπουργού εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το αποτέλεσμα, τονίζοντας ωστόσο ότι από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης έχει εξαντλήσει τα περιθώρια δηλώνοντας πλήρη διαθεσιμότητα για διάλογο.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες επικοινωνίας, επισημαίνοντας πως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις και έχουν δοθεί λύσεις σε σειρά προβλημάτων που έχουν τεθεί. Αναγνώρισε ότι ο πρωτογενής τομέας διέρχεται μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κυβερνητική βούληση είναι ξεκάθαρη: η στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.

«Ο πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι την Δευτέρα σας περιμένει, το απόγευμα για να γίνουν συζητήσεις ρεαλιστικές πάνω σε μια βάση και σε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν», είπε.

«Η πόρτα είναι ανοιχτή. Είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε λύσεις (…).Τους περιμένουμε και μετά τα λέμε», κατέληξε.

Να σημειωθεί ότι μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τους αγρότες να αποκλείουν συμβολικά την πύλη του λιμανιού. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η προσέλευση τους, με κόρνες, σημαίες και καπνογόνα.