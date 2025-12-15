Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Αγρότες από το μπλόκο στο Δερβένι παρέδωσαν τα αιτήματά τους στους βουλευτές της Θεσσαλονίκης

Αντιπροσωπεία αγροτών κάλεσε τους βουλευτές να τους επισκεφθούν στα μπλόκα ώστε να συζητήσουν για τα αιτήματά τους
Αγρότες από το μπλόκο στο Δερβένι παρέδωσαν τα αιτήματά τους στους βουλευτές της Θεσσαλονίκης
Άγγελος Λαμπίδης

Αμετακίνητοι οι αγρότες συνεχίζουν τις πιέσεις παρά το κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο. Αντιπροσωπεία από το μπλόκο στο Δερβένι παρέδωσε το πρωί της Δευτέρας (15.11.2025) λίστα με τα αιτήματά αγροτών και κτηνοτρόφων σε βουλευτές της Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη στάση των αγροτών ήταν το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Βαρτζόπουλου. Μιλώντας στις κάμερες διευκρινίζουν πως δεν θέλουν να δημιουργήσουν εντάσεις ούτε να προκαλέσουν επεισόδια και ζητούν από τους βουλευτές να τους επισκεφθούν στα μπλόκα.

agrotes aitimata lista
Η λίστα με τα αιτήματα που παρέδωσαν οι αγρότες

Η δεύτερη στάση των αγροτών ήταν στο γραφείο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

Δείτε εδώ τον χάρτη με τα μπλόκα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα.

Και εκεί παρέδωσαν την λίστα με τα αιτήματά τους που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει να μην μειωθούν τα κεφάλαια στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 2026 έως το 2029, να μην ενσωματωθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αλλά να δημιουργηθεί ανεξάρτητη αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
204
167
109
87
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
COSMOTE Fiber Τo Τhe Room: Οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού για κορυφαία εμπειρία internet παντού
Για 1η φορά στην Ελλάδα, αποκλειστικά από την COSMOTE TELEKOM, αξεπέραστη εμπειρία συνδεσιμότητας με κάλυψη WiFi και Internet σε κάθε γωνιά του σπιτιού με σταθερά υψηλές Gigabit ταχύτητες - Εύκολη και δωρεάν εγκατάσταση εξοπλισμού από εξειδικευμένους τεχνικούς, με διακριτικές παρεμβάσεις στον χώρο χάρη στη διάφανη οπτική ίνα
COSMOTE Fiber Τo Τhe Room: Οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού για κορυφαία εμπειρία internet παντού
Δίκη Χρυσής Αυγής: Συνεχίζει το «ράπισμα» στους κατηγορούμενους η εισαγγελέας – «Κοινό modus operandi, κίνητρό τους το φυλετικό μίσος»
«Κόλαφος» υπήρξε η εισαγγελέας της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής και τη δεύτερη ημέρα αγόρευσής της, επί της ενοχής των 42 κατηγορουμένων....
Ο Γιάννης Λαγός 5
Φοινικούντα: Ο γρίφος των 11 δευτερολέπτων, το συμβόλαιο θανάτου και οι άγνωστες κινήσεις των ηθικών αυτουργών – Απολογούνται ανιψιός και επιχειρηματίας
Στην υπόθεση εμπλέκεται και ακόμα ένα άτομο ο οποίος φέρει το ρόλο του συνεργού και ο οποίος καταζητείται από τις αστυνομικές αρχές
O 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας οδηγούνται στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Συνάντηση με νέους τσιγγάνους ενεργούς πολίτες της Αγίας Βαρβάρας – Στόχος η ενίσχυση της κοινωνικής συμβίωσης
Με νέους τσιγγάνους ενεργούς πολίτες στην Αγία Βαρβάρα συναντήθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. συνοδευόμενος...
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Συνάντηση με νέους τσιγγάνους ενεργούς πολίτες της Αγίας Βαρβάρας – Στόχος η ενίσχυση της κοινωνικής συμβίωσης
Newsit logo
Newsit logo