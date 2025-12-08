Ελλάδα

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλληλέγγυοι μπροστά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αχαρνών

Στο σημείο έχουν παραταχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις
Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / EUROKINISSI / Φωτογραφία Μιχάλης Καραγιάννης

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιούν αγρότες και κτηνοτροφικοί σύλλογοι νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (08.12.2025).

Στο πλευρό τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μπροστά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν συνδικάτα και φοιτητές, με αίτημα την ικανοποίηση των αιτημάτων των παραγωγών.

Η συμμετοχή στην κινητοποίηση είναι μεγάλη και έχει κλείσει το πρώτο τμήμα της Αχαρνών, έξω από το υπουργείο.

Στο σημείο έχουν παραταχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

