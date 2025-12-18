Ελλάδα

Αγρότες: «Ναι στον διάλογο, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας» επιμένει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

«Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα»
Από τη μεσημεριανή σύσκεψη των αγροτών για τα μπλόκα
Από τη μεσημεριανή σύσκεψη των αγροτών για τα μπλόκα

Μετά τις ανακοινώσεις των αγροτών το απόγευμα της Πέμπτης (18.12.25) ότι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρουν ότι η κυβέρνηση λέει ναι στο διάλογο και στα λογικά αιτήματα «σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει».

Οι πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τονίζουν όμως, ότι η κυβέρνηση λέει «όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας» λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Συμπληρώνουν ότι  «έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

