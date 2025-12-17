Αγρότες: «Όχι σε συνάντηση με τον Μητσοτάκη και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων» αποφάσισε το μπλόκο της Νίκαιας πριν τις Σέρρες

Το συντονιστικό των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, που θα καταθέσει την πρότασή του και στη συνέλευση στις Σέρρες αναφέρει πως υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου, η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματα και πρέπει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Παράλληλα, θα αποφασίσουν δράσεις οι οποίες θα ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας τις προαναγγελίες πολλών αγροτών ότι θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Την Πέμπτη στις Σέρρες οι αποφάσεις

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων συνεδριάζει αύριο, Πέμπτη (18.12.2025), στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή αγροτών από όλη τη χώρα. Στη συνάντηση θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων, καθώς, όπως επισημαίνουν, πολλά προβλήματα παραμένουν άλυτα και δεν καλύφθηκαν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Βασικό αίτημα των αγροτών είναι η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, που τη χαρακτηρίζουν ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Παράλληλα, εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις δηλώσεις του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη στη συζήτηση του προϋπολογισμού, τις οποίες θεωρούν προσβλητικές, σημειώνοντας ότι η αναφορά σε «βελτίωση της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο» αντί για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία προκαλεί αγανάκτηση. Όπως δήλωσαν αγροτικοί εκπρόσωποι στο Mega, «η κυβέρνηση φαίνεται να κάνει ό,τι μπορεί για να μας εξοργίσει».

Στο ίδιο κλίμα κινείται και το συντονιστικό των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στην Καρδίτσα.

Σε δηλώσεις του στο karditsanet, ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Σωτήρης Γιαννακός, τόνισε ότι υπάρχει πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως οι αγρότες δεν επιθυμούν να μπουν σε διαδικασία διαλόγου μαζί της.

Παράλληλα, αντιπροσωπεία του συντονιστικού θα μεταβεί στις Σέρρες για την πανελλαδική σύσκεψη που στον Λευκώνα, ώστε οι αγρότες από όλη τη χώρα να αποφασίσουν συλλογικά τα επόμενα βήματά τους.

Τελεσίγραφο αγροτών από Γιαννιτσά, Κιλκίς και Παιονία

Ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων θα παραμείνει κλειστός από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, για νταλίκες και φορτηγά, ενώ προβλήματα θα υπάρξουν και στη διέλευση των Ι.Χ. Ήδη, μεγάλος αριθμός οχημάτων έχει αρχίσει να σχηματίζει ουρές στα σύνορα.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι ο 4ωρος αποκλεισμός θα εφαρμόζεται καθημερινά. Παράλληλα, εκπρόσωποι από τα Γιαννιτσά, το Κιλκίς και την Παιονία θα μεταβούν στην αυριανή σύσκεψη θέτοντας προθεσμία 48 ωρών, απαιτώντας να διορθωθεί το πρόβλημα με τα ποσά που, όπως λένε, χάθηκαν από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το ήδη φορτισμένο κλίμα επιδεινώθηκε έντονα τις τελευταίες ώρες λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος στο σύστημα πληρωμών. Η παρακράτηση εισφορών υπέρ του ΕΛΓΑ έγινε πριν πιστωθούν οι ενισχύσεις στους δικαιούχους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους παραγωγούς, οι οποίοι καταγγέλλουν προχειρότητα και απώλεια απαραίτητης ρευστότητας σε κρίσιμη περίοδο.

Κινητοποιήσεις και στα Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα, λίγο μετά τις 12:00, αγρότες παρέταξαν τα τρακτέρ τους στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, διακόπτοντας την κυκλοφορία για περίπου τέσσερις ώρες. Παράλληλα, από το πρωί της Πέμπτης το συγκεκριμένο ρεύμα θα παραμείνει κλειστό επ’ αόριστον.

Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν λάβει ξεκάθαρες απαντήσεις στα αιτήματά τους. Καλούν την κυβέρνηση να δεσμευτεί συγκεκριμένα για την ύπαρξη κονδυλίων που θα καλύψουν το χαμένο εισόδημα, τονίζοντας ότι χωρίς αυτή τη δέσμευση δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος.