Απίστευτο μπέρδεμα με τα επιδόματα των αγροτών: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε χρήματα και ο ΕΛΓΑ τα «τράβηξε»

Αλαλούμ με την καταβολή των επιδομάτων των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ενώ σε κάποιους λογαριασμούς δεν πιστώθηκαν τα χρήματα αλλά ο ΕΛΓΑ «δέσμευσε» ποσά.

Σύμφωνα με διευκρινίσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι σήμερα το μεσημέρι (17.12.25) θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων παραγωγών η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της καταβολής της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση το ΥΠΑΑΤ, χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα καταβολής των τραπεζών και του τεχνικού συμβούλου, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.

«Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί» καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, έκανε λόγο, μιλώντας στην ΕΡΤ, για αδικαιολόγητο λάθος σημειώνοντας πως μέχρι το μεσημέρι θα έχουν πληρωθεί όλες οι ενισχύσεις.

Σημειώνεται πως μέχρι την Τρίτη θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης του 2025 που αφορά όσους πληρώθηκαν προκαταβολή και όσους πρόλαβαν να κάνουν διορθώσεις. Παράλληλα, θα πιστωνόταν στους λογαριασμούς η αναδιανεμητική ενίσχυση, αλλά σε πολλές περιπτώσεις το ποσό θα είναι μειωμένο, καθώς πολλοί είναι αυτοί που ελέγχονται. Τέλος, θα πληρωθούν οι γεωργοί νεαρής ηλικίας.

Ωστόσο, ο ΕΛΓΑ «τράβηξε» τα χρήματα για τις ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να έχει μπει το αντίστοιχο επίδομα στους λογαριασμούς των αγροτών.

«Χθες το βράδυ περιμέναμε να μπει το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης, και αντ’ αυτού είδαμε τον ΕΛΓΑ να μπαίνει μέσα και μας παίρνει χρήματα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.

Ο κ. Τζέλλας εξήγησε πως τα χρήματα παρακρατήθηκαν σε όποιον είχε χρήματα στον λογαριασμό του και αφορούσαν σε ασφαλιστικές εισφορές που χρωστούσαν οι αγρότες στον ΕΛΓΑ αλλά χωρίς να έχει μπει το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό τους.

Ο Σωτήρης Γιαννάκος Αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας σημείωσε πως το βράδυ της Τρίτης πήραν φωτιά τα κινητά, καθώς ο ΕΛΓΑ τραβούσε τα χρήματα που τους είχε βάλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή σε κάποιες περιπτώσεις χρήματα που είχαν απομείνει στους λογαριασμούς τους.