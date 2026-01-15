Ελλάδα

Αγρότες: Παραδόθηκε στον συνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη η εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχεται για παρατυπίες κατά την υποβολή δηλώσεων αγροτικών επιδοτήσεων
Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης
Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)

Την εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων παρέλαβε και επισήμως σήμερα, Πέμπτη (15.1.2026), ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, από το μπλόκο των Μαλγάρων. Η επίδοση της διάταξης έγινε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο Κώστας Ανεστίδης -ένας από τους πιο προβεβλημένους αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων, σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχεται για παρατυπίες που αφορούν αγροτικές επιδοτήσεις συνολικού ύψους 122.000 ευρώ, οι οποίες φέρεται να συνδέονται με 16 αγροτεμάχια. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ενδείξεις αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωθεισών εκτάσεων και των δεδομένων κτηματογράφησης για την περίοδο 2019–2024.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Κώστας Ανεστίδης ανέφερε ότι η δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών έχει τεθεί σε ισχύ ήδη από τον Δεκέμβριο και πως σήμερα του επιδόθηκε «επισήμως» η σχετική απόφαση. «Το επίσημο χαρτί ήρθε σήμερα, παρότι είχα ήδη ενημερωθεί με email. Ο φάκελος μου δίνει προθεσμία 30 ημερών για να ασκήσω έφεση», σημείωσε.

Όπως δήλωσε, η ίδια διάταξη του είχε κοινοποιηθεί αρχικά στις 27 Δεκεμβρίου παρουσία του δικηγόρου του, εκφράζοντας απορία για την εκ νέου επίδοση. Οι λογαριασμοί του, όπως ανέφερε, παραμένουν δεσμευμένοι.

