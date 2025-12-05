Ελλάδα

Αγροτικά μπλόκα: Δικογραφία για τα επεισόδια κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, αγρότες πέταξαν πέτρα σε αστυνομικό που τραυματίστηκε
Αγροτικά μπλόκα: Δικογραφία για τα επεισόδια κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Δικογραφία σχηματίστηκε από την Αστυνομία για τα επεισόδια που έγιναν νωρίτερα, κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν αγρότες κινήθηκαν εναντίον αστυνομικών δυνάμενων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από πηγές της ΕΛ.ΑΣ., στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας άνθρωπος με τις περιγραφόμενες πράξεις να αφορούν διατάραξη κοινής ειρήνης, σωματική βλάβη (τετελεσμένη και σε απόπειρα) όπως επίσης τροχονομικές παραβάσεις.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από πέτρα και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σε βίντεο από τα επεισόδια στο σημείο «Πράσινα Φανάρια», στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, έχει καταγραφεί η στιγμή που αγρότες πετούν πέτρες εναντίον των αστυνομικών.

Με αφορμή την ένταση, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι διάλογος με σοβαρά επεισόδια δεν μπορεί να γίνει… 

