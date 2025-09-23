Αιγάλεω: Φυλάκιση 2 ετών στον Σύρο που παρενόχλησε τρεις γυναίκες – «Δεν λειτουργούσε το μυαλό μου» είπε στην απολογία του

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο 32χρονος με καταγωγή από τη Συρία, για τις επιθέσεις σε βάρος μίας 58χρονης γυναίκας και δύο ανήλικων κοριτσιών στο Αιγάλεω.

Ο καταδικασθείς Σύρος για τις παρενοχλήσεις στο Αιγάλεω, θα εκτίσει κανονικά την ποινή του. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τις πράξεις του, ισχυριζόμενος όμως ότι δεν θυμάται τι έκανε.

«Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου. Έχω δεχθεί χτύπημα στο κεφάλι και δεν λειτουργώ σωστά», ανέφερε. Η 58χρονη γυναίκα περιέγραψε στο δικαστήριο ότι την ακινητοποίησε από πίσω, την κράτησε σφιχτά και κόλλησε το σώμα του πάνω της.

«Είχε κολλήσει το σώμα του πάνω μου και το πρόσωπο του ήρθε με το δικό μου, ήταν τρομακτικός, αισθανόμουν να πηγαίνω αριστερά δεξιά. Ανέπνεε στο αφτί μου και μετά όταν έφυγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα» περιέγραψε η μάρτυρας.

Οι γονείς των δύο ανήλικων θυμάτων κατέθεσαν πως ο 32χρονος άρπαξε την 14χρονη κόρη τους και την έριξε στο πεζοδρόμιο, ενώ στη 17χρονη επιτέθηκε έξω από το σπίτι της, όπου προχώρησε σε άσεμνες πράξεις.

«Εμένα με κάλεσε η γυναίκα μου είπε τι έκανε στο παιδί εγώ πήγα κατευθείαν στην ασφάλεια. Μου είπε ότι το παιδί περπάταγε στο δρόμο, πήγε και την άρπαξε από πίσω πέρασε τα χέρια από τη στήθος την άρπαξε από το λαιμό την πέταξε στο πεζοδρόμιο και την έφτυσε στο πρόσωπο, στο στόμα. Το παιδί φώναξε και από τις φωνές βγήκε κάποια κοπέλα και τον τράβηξε. Αυτό είχα σαν περιγραφή από την κόρη μου» τόνισε ο πατέρας της 14χρονης.

«Βλέπω τον δράστη φοβάται τρέχει γρήγορα να την ακολουθεί το παιδί μου φωνάζει φύγε, εγώ ανοίγω στο παιδί που ήταν στην είσοδο του σπιτιού. Εκείνος ξανά ανοίγει την πόρτα σήκωσε την μπλούζα του κατέβασε το παντελόνι του και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά της. Η κόρη μου προσπαθούσε να κρατήσει απόσταση από τον δράστη» είπε η μητέρα της 17χρονης.

Οι επιθέσεις είχαν σημειωθεί σε κεντρικά σημεία της περιοχής, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.