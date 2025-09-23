Ελλάδα

Αιγάλεω: Φυλάκιση 2 ετών στον Σύρο που παρενόχλησε τρεις γυναίκες – «Δεν λειτουργούσε το μυαλό μου» είπε στην απολογία του

«Είχε κολλήσει το σώμα του πάνω μου και το πρόσωπο του ήρθε με το δικό μου, ήταν τρομακτικός, αισθανόμουν να πηγαίνω αριστερά δεξιά. Ανέπνεε στο αφτί μου και μετά όταν έφυγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα» περιέγραψε ένα από τα θύματα
Ο 32χρονος Σύρος που συνελήφθη για επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω
Ο 32χρονος που συνελήφθη για επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο 32χρονος με καταγωγή από τη Συρία, για τις επιθέσεις σε βάρος μίας 58χρονης γυναίκας και δύο ανήλικων κοριτσιών στο Αιγάλεω.

Ο καταδικασθείς Σύρος για τις παρενοχλήσεις στο Αιγάλεω, θα εκτίσει κανονικά την ποινή του. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τις πράξεις του, ισχυριζόμενος όμως ότι δεν θυμάται τι έκανε.

«Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου. Έχω δεχθεί χτύπημα στο κεφάλι και δεν λειτουργώ σωστά», ανέφερε. Η 58χρονη γυναίκα περιέγραψε στο δικαστήριο ότι την ακινητοποίησε από πίσω, την κράτησε σφιχτά και κόλλησε το σώμα του πάνω της.

«Είχε κολλήσει το σώμα του πάνω μου και το πρόσωπο του ήρθε με το δικό μου, ήταν τρομακτικός, αισθανόμουν να πηγαίνω αριστερά δεξιά. Ανέπνεε στο αφτί μου και μετά όταν έφυγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα» περιέγραψε η μάρτυρας.

Οι γονείς των δύο ανήλικων θυμάτων κατέθεσαν πως ο 32χρονος άρπαξε την 14χρονη κόρη τους και την έριξε στο πεζοδρόμιο, ενώ στη 17χρονη επιτέθηκε έξω από το σπίτι της, όπου προχώρησε σε άσεμνες πράξεις.

Ο 32χρονος Παλαιστίνιος
Ο 32χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για τις επιθέσεις σε μια 14χρονη, σε μια 17χρονη και μια 58χρονη στο Αιγάλεω

«Εμένα με κάλεσε η γυναίκα μου είπε τι έκανε στο παιδί εγώ πήγα κατευθείαν στην ασφάλεια. Μου είπε ότι το παιδί περπάταγε στο δρόμο, πήγε και την άρπαξε από πίσω πέρασε τα χέρια από τη στήθος την άρπαξε από το λαιμό την πέταξε στο πεζοδρόμιο και την έφτυσε στο πρόσωπο, στο στόμα. Το παιδί φώναξε και από τις φωνές βγήκε κάποια κοπέλα και τον τράβηξε. Αυτό είχα σαν περιγραφή από την κόρη μου» τόνισε ο πατέρας της 14χρονης.

«Βλέπω τον δράστη φοβάται τρέχει γρήγορα να την ακολουθεί το παιδί μου φωνάζει φύγε, εγώ ανοίγω στο παιδί που ήταν στην είσοδο του σπιτιού. Εκείνος ξανά ανοίγει την πόρτα σήκωσε την μπλούζα του κατέβασε το παντελόνι του και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά της. Η κόρη μου προσπαθούσε να κρατήσει απόσταση από τον δράστη» είπε η μητέρα της 17χρονης.

Οι επιθέσεις είχαν σημειωθεί σε κεντρικά σημεία της περιοχής, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ στα Καμένα Βούρλα
«Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Ακόμη κι αν ήταν ελάχιστα πάνω, και πάλι θα προβαίναμε στην ίδια ενέργεια», είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας για την παραλία
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΒΡΓΟΣ EUROKINISSI)
Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές αλλά τελικά συνελήφθη - Μαζί με άλλους 4 ανήλικους ξυλοκόπησε 14χρονο στον Ασπρόπυργο
Γρονθοκόπησαν το θύμα τους σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες - Χειροπέδες και στους 5 δράστες
Ασπρόπυργος: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές – Μαζί με άλλους 4 ανήλικους ξυλοκόπησε 14χρονο
Γρίφος το χρονικό ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της στη Βοιωτία - Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πάνω από 2 χρόνια
Η σορός της γυναίκας είναι σε κατάσταση τέτοια που ενισχύει το ενδεχόμενο η ταφή να έχει πραγματοποιηθεί σε παλιότερο χρονικό διάστημα - Ο σκελετός, δεν αποκλείεται να εξεταστεί και από ανθρωπολόγο
Ο λάκκος που έθαψε την μητέρα της και η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης στη Βοιωτία 5
Η στιγμή που γυναίκα Ρομά αρπάζει αλυσίδα από τον λαιμό ηλικιωμένης – Δείτε βίντεο
Συνελήφθη η 37χρονη γυναίκα και ο συνεργός της, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Έπειθαν τα θύματά τους ότι γνωρίζονται για να μπορούν να τους ακουμπούν άνετα και να τους παίρνουν αγκαλιά
Γυναίκες
4
Newsit logo
Newsit logo