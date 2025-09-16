Αιγάλεω: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σεξουαλική επίθεση του Σύρου στη 17χρονη – Του φώναζε να φύγει και αυτός αυνανιζόταν

Βίντεο ντοκουμέντο από τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε η 17χρονη κοπέλα στο Αιγάλεω από την σεξουαλική παρενόχληση του 32χρονου Σύρου ο οποίος την παρακολουθούσε και δεν δίσταζε να αυνανίζεται μπροστά της παρά τις φωνές του ανήλικου κοριτσιού φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Το μεσημέρι της Δευτέρας δύο ανήλικες 14 και 17 ετών και μια 58χρονη γυναίκα, δέχτηκαν την επίθεση ενός άνδρα στο Αιγάλεω. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 13:15 όταν ο δράστης πλησίασε την 14χρονη την αγκάλιασε την έριξε στο έδαφος , την έφτυσε και στη συνέχεια έφυγε. Το επόμενο θύμα ήταν μια 58χρονη γυναίκα την οποία ο 32χρονος την αγκάλιασε από πίσω κι αφού ακούμπησε το στόμα του στο αυτί της ξεφύσησε και την άφησε να φύγει.



Λίγα λεπτά αργότερα στο στόχαστρο του Σύρου μπήκε μια 17χρονη κοπέλα την οποία άρχισε να ακολουθεί μέχρι της είσοδο της πολυκατοικίας που μένει. Όπως θα δείτε κι εσείς στο υλικό που εξασφάλισε το newsit.gr η ανήλικη ανοίγει την πόρτα την πυλωτής του κτίριού και κινείται προς της είσοδο της πολυκατοικίας. Ο 32χρονος που φοράει ένα κίτρινο σορτσάκι και μια γκρι μπλούζα ανοίγει την πόρτα της πυλωτή και στέκει στο σημείο εκείνο παρακολουθώντας το κορίτσι. Η 17χρονη όπως θα ακούσετε κι εσείς στο βίντεο του λέει να φύγει ωστόσο ο 32χρονος την αγνοεί. «Θα πάρω τώρα τηλέφωνο, φύγε» του λέει η κοπέλα, ενώ ο δράστης την αγνοεί.

«Πες στη μαμά να κατέβει τώρα κάτω», λέει στη συνέχεια η κοπέλα στο θυροτηλέφωνο. Ο 32χρονος αδιαφορώντας για ότι συμβαίνει βάζει το χέρι του μέσα από το σορτσάκι του κι αρχίζει να αυνανίζεται.

«Φύγε, δεν βλέπεις ότι έχει κάμερες» του φωνάζει η 17χρονη που εκείνη τη στιγμή ανοίγει η πόρτα της πολυκατοικίας και ανεβαίνει στο διαμέρισμα που μένει. Τότε ο 32χρονος μπαίνει κι αυτό στην πυλωτή και κατευθύνεται προς το πίσω μέρος της. Δυο κοπέλες θα βγουν από την πολυκατοικία προκειμένου να ψάξουν για τον Σύρο. Ωστόσο δεν θα καταφέρουν να τον εντοπίσουν, καθώς ήταν κρυμμένος στην πίσω πλευρά του πάρκινγκ.

Ο 32χρονος όταν θα δει τα κορίτσια να μπαίνουν και πάλι στην πολυκατοικία, τότε αυτός θα βγει από την κρυψώνα του και θα φύγει από την πολυκατοικία. Λίγο πιο κάτω όμως ένας 30χρονος που τον παρακολουθούσε από το πρώτο χτύπημα και ο ξάδερφος της 17χρονης θα τον ακινητοποιήσουν για να τον συλλάβουν λίγα λεπτά αργότερα οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.

«Του φώναζα “φύγε από εδώ”»

«Το περιστατικό έγινε γύρω στις 13:20 το μεσημέρι. Επέστρεφε το παιδί από το σχολείο με την τσάντα στην πλάτη και μιλούσε και με την κόρη μου την μεσαία που ήταν στο σπίτι για παρέα. Ανοίγει την πόρτα να μπει μέσα στην πυλωτή και αντιλαμβάνεται ότι κάποιος την κοιτάει επίμονα. Στρέφει το βλέμμα της προς εκείνο, εκείνος σταματάει και γυρίζει προς το μέρος της. Εκείνη χτυπάει γρήγορα για να μπει μέσα στο σπίτι. Την στιγμή που της ανοίγω για μπει μέσα το παιδί βλέπει ότι εκείνος προσπαθεί να μπει μέσα, οπότε αφήνει το κουδούνι και κλείνει την πόρτα για αν μην μπει στο σπίτι» λέει στο newsit.gr η μητέρα της 17χρονης και συνεχίζοντας συμπληρώνει:

«Χτυπάει δεύτερη φορά το κουδούνι, της ανοίγω. Κατεβαίνω γρήγορα εγώ βλέπω το παιδί τρομαγμένο και βγαίνοντας έξω βλέπω ένα παλικάρι να μου κάνει νόημα ότι είναι ακόμα μέσα στο παρκινγκ μας. Άρχισα να φωνάζω “φύγε από εδώ” και ατάραχος φεύγει περπατώντας. Υπάρχει και υλικό από την κάμερα και μέχρι να της ανοίξουμε, αυτός έκανε κάποιες γενετήσιες πράξεις και εκείνη την στιγμή δεν είχε συνειδητοποιήσει τι γινόταν. Βγήκε και ο ανιψιός μου που άκουσε τις φωνές και καταφέρνει με την βοήθεια του νεαρού που κάλεσε την αστυνομία. Η κόρη μου δεν ήταν μόνη καθ’ όλη την διάρκεια της επιστροφής από το σχολείο, χώρισε δύο στενά πιο πριν με τις φίλες της. Ήταν μέρα μεσημέρι με όλο τον κόσμο έξω, δεν φοβόταν. Το παιδί είναι πάρα πολύ αγχωμένο και έχει φοβηθεί πολύ. Προσπάθησε να φερθεί με ηρεμία και δεν φώναξε για να μην το εξοργίσει. Ήθελε να τον κατευνάσει και του μιλούσε ήρεμα και του έλεγε φύγε φύγε, έχει κάμερες παντού τι θέλεις και έσπρωχνε την πόρτα».

Ο 32χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση.

«Πήγα και τον τράβαγα να αφήσει την 14χρονη»

«Προχωρούσα και άκουσα να φωνάζει κάποιος κυρία βοήθεια και γυρνάω και βλέπω κάποιον να πηγαίνει σε ένα κοριτσάκι να της επιτίθεται σαν να πηγαίνει και να την βιάζει», λέει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης του 32χρονου στην 14χρονη.

«Πήγα εκεί τον τράβαγα τον έσπρωχνα του φώναζα άστην άστην εκείνη την ώρα ήμουν συγχυσμένη δεν κατάλαβα τι ακριβώς συνέβαινε ήμουν εγώ στην μέση η άλλη μικρή κοπέλα από την άλλη και ήρθε και ένας άλλος και εκεί ξεκίνησε να φεύγει αυτός», αναφέρει.