Αιγάλεω: 32χρονος Σύρος παρενόχλησε μια 14χρονη, μια 17χρονη και μια 58χρονη – Τον ακινητοποίησαν 2 άτομα και συνελήφθη

Στιγμές αγωνίες έζησαν μια 14χρονη, μια 17χρονη και μια 58χρονη στο Αιγάλεω το μεσημέρι της Δευτέρας (15.9.25) όταν ένας 32χρονος Σύρος τους επιτέθηκε και τις παρενόχλησε.

Ο 32χρονος Σύρος επιτέθηκε στις 13:15 το μεσημέρι της Δευτέρας στην 14χρονη, την οποία, αφού την πλησίασε από πίσω ενώ αυτή περπατούσε αμέριμνη, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια διέφυγε.

Λίγα λεπτά αργότερα σε άλλο δρόμο του Αιγάλεω εντόπισε την 58χρονη, την οποία άρπαξε από πίσω, της έπιασε το χέρι και φύσηξε μέσα στο αυτί της.

Στη συνέχεια, μπήκε σε μια πολυκατοικία που βρισκόταν η 17χρονη, όπου προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του ενώ η ανήλικη του ζητούσε να φύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 32χρονο ακινητοποίησαν ένας 30χρονος μαζί με τον 20χρονο ξάδερφο της 17χρονης.

Στο σημείο έφτασαν λίγο αργότερα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχε ενημερωθεί από τα τρία θύματα αλλά και τον 30χρονο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 32χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, αφού αναγνωρίστηκε από τα θύματά του.