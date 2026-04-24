Ελλάδα

Αίγινα: 16χρονη απείλησε με σουγιά συμμαθητές της και συνελήφθη

Μαζί με την ανήλικη συνελήφθη και η μητέρα της
Περιπολικό
Photo / Eurokinissi

Ακόμη ένα περιστατικό βίας ανηλίκων, καταγράφηκε στην Αίγινα, όταν μία 16χρονη απείλησε με σουγιά συμμαθητές της σε στάση λεωφορείου.

Οι αρχές συνέλαβαν τη 16χρονη προχώρησαν μετά από περιστατικό απειλής στην Αίγινα, σε βάρος ανήλικων συμμαθητών της με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ανήλικη συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (24.04.2026) και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα της, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (23.04.2026), μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος, όταν η 16χρονη, ενώ βρισκόταν σε στάση λεωφορείου μαζί με συμμαθητές της, φέρεται να τους απείλησε με σουγιά που είχε στην κατοχή της.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα ο διευθυντής του σχολείου, στον οποίο η ανήλικη παρέδωσε το αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας, όπου και ακολούθησε η σύλληψή της.

Η 16χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
136
100
91
87
Newsit logo
Newsit logo