Αίγινα: «Ήθελα μόνο να σταματήσουν το bullying» λέει η 26χρονη που πήγε με σουγιά στο σχολείο

Το συστηματικό bullying από τους συμμαθητές οδήγησε ένα 16χρονο κορίτσι στην Αίγινα να πάει με σουγιά στο σχολείο του.

«Δεν ήθελα να τους κάνω κακό, μόνο να σταματήσουν» φέρεται να είπε στις Αρχές η 16χρονη που πήγε με το σουγιά στο σχολείο στην Αίγινα για να φοβερίσει αυτούς που την ενοχλούσαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Την πείραζαν. Εντάξει τώρα, δεν θα το συνεχίσουμε. Δεν ξέρω γιατί το πειράζουν, γιατί έτσι συμβαίνει με όλα τα παιδιά στο σχολείο. Το ένα πειράζει το άλλο. Την έχουν ενοχλήσει ξανά», λέει η μητέρα της.

Η 16χρονη, η οποία το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (24/04/2026), απείλησε με σουγιά συμμαθητές της σε στάση λεωφορείου, όταν συνελήφθη αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως εδώ και τρία χρόνια δέχεται συστηματικά bullying.

«Την πείραζαν, τώρα αν την έχουν χτυπήσει δεν ξέρω. Το συμβουλεύω να μην ασχοληθεί με τα παιδιά. Άμα την πειράζουν να το πει στον δάσκαλο», σημειώνει η μητέρα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συζητήσεις με το σχολείο και τους άλλους γονείς όμως φαίνεται πως έπεσαν στο κενό. Εξίσου προβληματικό το γεγονός πως η μητέρα της ανήλικης, στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο «Live News», επιχείρησε να υποβαθμίσει το γεγονός πως η κόρη της πήγε στο σχολείο με σουγιά.

«Ένα σουγιαδάκι είχε στην τσέπη της κλειστό. Δεν έκανε τίποτα. Το μεγαλοποιήσανε. Εδώ πέρα γίνονται φόνοι, σκοτώνουνε, βιασμοί χίλια δυο, με εμάς ασχολούνται;».

«Μέσα σε προβλήματα μεγάλωσε»

«Μέσα σε προβλήματα μεγάλωσε. Αυτά που έχει δει το κοριτσάκι άμα τα είχανε δει άλλοι στη ζωή τους… Τι να πω τώρα;», λέει συγγενικό πρόσωπο που καταγγέλλει στο «Live News» πως η ανήλικη μεγαλώνει σε ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον:

«Το θέμα είναι άμα στη ζωή σου βλέπεις ας πούμε συνέχεια καυγάδες, ξύλο, το ένα το άλλο, πιστολιές εκεί πέρα να βγάζει ο πατέρας μόλις τα έπινε έβγαζε καραμπίνα».

Μετά τον θάνατο του πατέρα, το κοριτσάκι μεγαλώνει μαζί με τη μητέρα του ωστόσο τα προβλήματα όπως φαίνεται δεν έχουν σταματήσει.

«Στο σχολείο δεν το πήγαινε η μάνα του, ο πατέρας, δεν το πήγαιναν. Και πήγε η Αστυνομία σπίτι και πήρε το παιδί για να πάει σχολείο. Ένα φοβισμένο παιδάκι ήτανε. Για να αμυνθεί, για μένα καλά έκανε. Δεν υπήρχε και άλλος τρόπος», λένε συγγενείς.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω, ότι απλώς έκαναν bullying του παιδιού. Πολλά παιδιά μαζί. Τώρα θα πρέπει να κάνουν συνάντηση οι γονείς και με τον καθηγητή μήπως αλλάξει κάτι, αν μιλήσουν τα παιδιά τους, οι γονείς τους δεν ξέρω. Διαφορετικά θα επέμβει η εισαγγελέας μετά, αν δεν συμμορφωθούν τα παιδιά», λέει η θεία της ανήλικης.

Σε επικοινωνία που είχε το «Live News» με το σχολείο, απάντησε πως αρμόδια για να απαντήσει είναι η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.