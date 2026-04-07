Αίγινα: Πόσιμο και κατάλληλο για κάθε κατανάλωση το νερό στο νησί – Η ανακοίνωση του Δήμου

Κατάλληλο προς πόση και προς κάθε ανθρώπινη κατανάλωση είναι πλέον το νερό στην Αίγινα, σύμφωνα με ανακοίνωσε που εξέδωσε σήμερα Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) ο Δήμος του νησιού.

Το τελευταίο διάστημα επικρατούσε αναστάτωση σχετικά με το αν το νερό στο στην Αίγινα μπορεί να καταναλωθεί. Τον περασμένο Ιανουάριο σύμφωνα με το πόρισμα της Περιφέρειας Αττικής, το νερό είχε κριθεί ακατάλληλο για όλες τις χρήσεις, ενώ οι κάτοικοι του νησιού είχαν εκφράσει τα παράπονά τους λόγω δερματικών ερεθισμών και προβλημάτων στα μάτια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση

Ο Δήμος Αίγινας ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πρόσφατων μικροβιολογικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε σημεία του δικτύου ύδρευσης, το νερό είναι κατάλληλο προς πόση και προς κάθε ανθρώπινη κατανάλωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αναλύσεις διενεργήθηκαν από διαπιστευμένο εργαστήριο, με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος Αίγινας, σε δείγματα που ελήφθησαν από διαφορετικές περιοχές του νησιού.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλες οι εξεταζόμενες μικροβιολογικές παράμετροι βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ειδικότερα, δεν ανιχνεύθηκαν παθογόνοι μικροοργανισμοί και εντερόκοκκοι, ενώ και οι υπόλοιποι δείκτες μικροβιολογικής ποιότητας καταγράφηκαν σε αποδεκτά επίπεδα.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων: https://bit.ly/41f6UGO

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την οριστική αποκατάσταση της καταλληλότητας του νερού, μετά από μια δύσκολη περίοδο για το νησί.

Ο Δήμος Αίγινας θα συνεχίσει τους συστηματικούς ελέγχους, με στόχο τη διαρκή διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την πλήρη διαφάνεια απέναντι στους πολίτες.