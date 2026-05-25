Όλυμπος: Νεκρός βρέθηκε ο Ισπανός ορειβάτης που αγνοούνταν

Μαύρη αυλαία έπεσε στο μυστήριο εξαφάνισης του Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο αφού εκείνος βρέθηκε νεκρός σήμερα (25/5/2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι στον Όλυμπο και σε λίγη ώρα αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία για την ανάσυρση της σορού του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος ορειβάτης εντοπίστηκε στην περιοχή «Ζωνάρια», κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Τον εντοπισμό έκαναν ο διαχειριστής του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» μαζί με μέλη ερευνητικής ομάδας που συμμετείχαν στις έρευνες.

Τα ίχνη του ορειβάτη είχαν χαθεί το απόγευμα της Τετάρτης (20/5/2026), ενώ πραγματοποιούσε ανάβαση στον Μύτικα. Την επόμενη ημέρα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού στην περιοχή του Ολύμπου.

Οι γονείς του 25χρονου ανησύχησαν καθώς έχασαν κάθε επικοινωνία μαζί του, ενημερώνοντας το προξενείο της Ισπανίας στην Ελλάδα, το οποίο με τη σειρά του ειδοποίησε τις ελληνικές αρχές, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έρευνες είχαν διακοπεί προσωρινά τις προηγούμενες ημέρες εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο βουνό, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των διασωστών.

Αυτή την ώρα, τρεις ορειβατικές ομάδες από τη 2η και ΕΜΑΚ, καθώς και στελέχη της Ορειβατικής Υπηρεσίας Κατερίνης, κατευθύνονται στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση ανάσυρσης.